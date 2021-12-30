Киану Ривз предложил "Тринити" сыграть убийцу в новой части "Джона Уика"

Исполнитель роли Нео в "Матрице" считает, что у Кэрри-Энн Мосс есть огромный потенциал для съемок в боевиках и триллерах.

57-летний голливудский актер Киану Ривз считает, что было бы "потрясающим", если бы его 54-летняя партнерша по фильму "Матрица" Кэрри-Энн Мосс, сыгравшая Тринити, появилась в новой части франшизы "Джон Уик". Об этом он порассуждал в совместном интервью с ней для People.

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По мнению Ривза, у Мосс – впечатляющий потенциал, который позволил бы ей проявить себя в триллерах и боевиках.

Он обратился к Кэрри-Энн с вопросом, что она думает по поводу съемок, например, в новой части "Джона Уика", и роли безжалостного наемного убийцы.

"Мне бы очень понравилось… Я начну практиковаться", – ответила актриса.

[ + – ] Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс не только коллеги, но и давние друзья Фото: Entertainment Weekly

По словам Мосс, она была в восторге от игры Киану в "Джоне Уике":

"Я действительно начала понимать невероятный дар Киану рассказывать истории через свое тело. И я не понимала этого до конца, пока не углубилась в историю Джона Уика с одним из моих детей. Было потрясающе иметь этот опыт с моим сыном и наблюдать за глубиной, которую Киану может создать своим телом. Это действительно искусство".

В свою очередь Ривз рассказала, что всегда видел то, что Мосс скрывает за внешним спокойствием. По его словам, это "некая уязвимость и вместе с тем сила".

Что касается пятой части "Джона Уика", то о работе над ней ни режиссер, ни продюсеры пока что никак не дают знать. Совсем недавно завершились съемки четвертого фильма, который должен был выйти на экраны в мае 2022 года, но потом премьеру перенесли на 2023-й.

Тем временем в кинотеатрах идет фильм с участием Ривза и Мосс "Матрица: Воскрешение". Долгожданный фильм режиссера Ланы Вачовски, судя по отзывам в соцсетях, разочаровал фанатов "Матрицы", которые назвали его слишком затянутым, бессвязным и чем-то средним между "Джоном Уиком" и "Вспомнить все".

[ + – ] Рейтинги "Матрицы: Воскрешение" оставляют желать лучшего Фото: Скриншот

Напомним, Киану Ривз признался, что хотел бы попробовать себя в роли супергероя, а также раскрыл секрет фотографии "грустный Киану", ставшей знаменитым мемом.