Клаудії Шиффер — 56: який вигляд зараз має супермодель, про яку мріяли всі чоловіки (фото)

25 серпня свій день народження відзначає одна з найвідоміших і найвпливовіших супермоделей 1990-х років — Клаудія Шиффер. Легендарна німецька манекенниця, яка свого часу підкорила світові подіуми та стала справжнім символом епохи, продовжує вражати своєю витонченістю та підтягнутою фігурою.

Клаудія Шиффер потрапила до модельного бізнесу у 17 років, коли в нічному клубі Дюссельдорфа її помітив директор агентства Metropolitan Models. Вже незабаром Карл Лагерфельд обрав її новим обличчям бренду Chanel, порівнявши її вроду із самісінькою Брижит Бардо. Фокус розповідає про Клаудію Шиффер і те, який вигляд вона має зараз.

Клаудія Шиффер в молодості Фото: Instagram

Протягом своєї запаморочливої кар'єри Шиффер з'явилася на понад 1000 обкладинках найпрестижніших глянцевих журналів, що навіть дозволило їй потрапити до Книги рекордів Гіннеса. Вона працювала з усіма провідними модними будинками світського світу — від Versace до Yves Saint Laurent.

Відео дня

Такий вигляд мала Клаудія Шиффер в молодості Фото: Instagram

Який вигляд супермодель має зараз

Сьогодні Клаудія Шиффер демонструє, що справжня краса та стиль не мають вікових меж. Вона активно веде свої соцмережі, відвідує світські події та запускає власні капсульні колекції одягу й косметики.

Клаудія Шифер зараз Фото: Instagram

Модель не приховує, що запорукою її бездоганного вигляду є здоровий спосіб життя, регулярні заняття пілатесом, збалансоване харчування та правильний догляд за шкірою. Дивлячись на її свіжі фото, важко повірити, як швидко летить час — супермодель зберігає ту саму фірмову посмішку, витончені риси обличчя та стрункість, які колись підкорили весь світ.

Клаудія Шиффер позує в купальнику Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Як зараз виглядає і чим займається зірка "Матриці" Керрі-Енн Мосс.

Українська співачка та телеведуча Ольга Горбачова поскаржилася, що її не пустили в один з київських п'ятизіркових готелів через вбрання.

Крім того, Катерині Бужинській виповнилось 47. Ми розповідали, який вигляд має народна артистка, що перенесла складну операцію