Катерині Бужинській — 47: який вигляд має народна артистка, що перенесла складну операцію (фото)

13 серпня народна артистка України Катерина Бужинська святкує 47-річчя, зустрівши новий життєвий етап після важкого випробування долі. Переживши складну операцію на обличчі та тривалу реабілітацію, співачка не лише зберегла оптимізм, а й вразила шанувальників ідеальною формою під час літнього відпочинку.

Наприкінці 2025 року звичайна контактна лінза спровокувала важке ушкодження ока та інфекцію, що поставило під загрозу не лише кар'єру, а й здоров’я артистки. Попри наполягання лікарів щодо термінової госпіталізації, Бужинська відпрацювала чотири концерти у затемнених окулярах і лише після цього лягла на операційний стіл.

Катерина Бужинська пережила операцію Фото: Instagram

Два місяці під суворим наглядом медиків, пов'язка на обличчі та вимушена пауза в гастролях стали ціною за збереження зору. Попри це, співачка постійно залишалася на зв'язку з прихильниками, ділячись переживаннями та вірою у якнайшвидше повернення на сцену.

Тріумфальне відновлення

У червні 2026 року артистка довела, що будь-які кризи їй під силу. Під час відпустки на мальовничих островах Північних Спорад у Греції Катерина поділилася серією яскравих кадрів у купальниках. Вона постала перед підписниками в елегантному чорному суцільному купальнику з глибоким вирізом, а також у яскравому зеленому роздільному комплекті з довгим парео, вкотре продемонструвавши витончений силует та підтягнуту фігуру.

Відео дня

Катерина Бужинська на відпочинку Фото: Instagram

Незважаючи на те, що співачка вкрай самокритично ставиться до власної зовнішності й мріє скинути два "зайвих" кілограми до бажаної позначки у 55 кг, її вигляд викликав справжнє захоплення в мережі. У свої 47 років володарка численних державних нагород та активна волонтерка продовжує тримати планку однієї з найпривабливіших жінок української естради.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, співачка показала свою 19-річну доньку, яка живе в Німеччині.