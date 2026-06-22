Забрав собі мільйон: партнер "кинув" на гроші Катерину Бужинську

Катерина Бужинська – легенда української естради. Її голос і сценічний образ знайомі мільйонам слухачів. Співачка вперше розповіла про маловідомі сторінки життя, випробування війною, сім’ю та кар’єру.

В ексклюзивній розмові із Фокусом Катерина Бужинська пригадує історію з перемогою у проєкті "Народна зірка" та ситуацію, яка стала для неї важливим уроком про довіру і людські цінності.

Артистка також ділиться спогадами про перші зароблені гроші, дитинство, шлях у шоу-бізнесі, ставлення до жіночності та зовнішності, а також розмірковує про рішення, які з роками переосмислила.

Забрав мільйон

Ви багато років на сцені. Чи у вашому житті є щось, чого люди точно не знають про Катерину Бужинську? Розкажіть.

– Я ніколи раніше не розповідала про один випадок із проєкту "Народна зірка", який виграла багато років тому. Перед початком шоу ми з партнером домовилися, що якщо переможемо, то призовий мільйон гривень поділимо порівну, адже я вкладала власні кошти в підготовку: костюми, хореографію, вокал, сценічні образи. Після перемоги партнер просто зник. Тоді зрозуміла, що людина, яка починає свій шлях з обману та підлості, навряд чи досягне справжнього успіху. Так і сталося.

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Катерина Бужинська розповіла, як її "кинув" на гроші партнер Фото: Instagram | Buzhynska

У школі ви продавали лосини. Коли вперше заробили насправді великі гроші? Що це було?

– Перші великі гроші я заробила у 11 років на вокальному конкурсі в Чернівцях. Тоді отримала 300 доларів і путівку до Польщі. Для 1991 року це були дуже серйозні гроші, і я чудово пам’ятаю це відчуття першого великого успіху.

Яка подія за останні роки вас найбільше змінила – не як артистку, а як людину?

– Безумовно, це війна в Україні. Після її початку ми всі стали іншими. Зникли зайві амбіції та сценічні понти. Ми зрозуміли, що найважливіші речі – це щирість, талант, людяність і кожен прожитий день. Водночас я бачу, як людям потрібна музика, концерти та позитивні емоції. Це допомагає триматися навіть у найважчі часи.

Про красу

Вас часто запитують про зовнішність. Чому, на вашу думку, суспільство так прискіпливо ставиться до зовнішності жінки-артистки?

– Я вважаю, що люди хочуть бачити на сцені красивих, харизматичних і талановитих артистів. Зовнішність ніколи не повинна бути важливішою за талант, але сцена завжди пов’язана з естетикою. Особисто я люблю красиві шоу, красивих людей і професійний сценічний образ. Водночас сьогодні часи змінилися, і суспільство значно ширше сприймає різні формати самовираження.

Катерина поділилась спогадами про перші зароблені гроші, дитинство та шлях у шоубізнесі Фото: Instagram | Buzhynska

Що для вас сьогодні означає жіночність – те, що було у 20, і те, що є зараз, це різні речі?

– Жіночність – це не лише зовнішність. Це особлива енергія та внутрішня аура. Є жінки, які не відповідають загальноприйнятим стандартам краси, але притягують погляди всіх навколо. З віком зрозуміла, що справжня жіночність – це гармонія, впевненість у собі та внутрішня теплота.

Ваш перший шлюб став для вас дуже болючим досвідом. Чому ви тоді залишалися у цих стосунках?

– Я не хочу детально повертатися до цієї теми. Сьогодні можу лише подякувати Юрію Квіленкову за все, що він зробив для мене як для співачки, за його підтримку творчості. Минуле має залишатися в минулому.

Про вагітність у 18 років

Ви розповідали про ситуацію з вагітністю у 18 років. Чи є щось, що ви хотіли б сказати тій молодій Катерині сьогодні?

– Я б сказала їй вірити в себе і не боятися труднощів. У житті все відбувається так, як має бути. Найголовніше, що сьогодні я маю трьох чудових дітей і вдячна Богові за свою долю.

Ви говорили, що перший чоловік досі ображений. Як ви думаєте, чому деякі люди роками живуть у минулому?

– Чесно кажучи, не знаю, чи він ображений. Це питання краще поставити йому. Особисто я не тримаю образ і бажаю йому тільки добра та щастя.

Де живуть діти

Де зараз живуть ваші діти? Яким ви бачите їхнє майбутнє?

– Моя старша донька живе та навчається в Німеччині, їй скоро 20 років. Дмитрик і Катерина живуть і навчаються в Софії. Я хочу, щоб усі мої діти були щасливими, реалізованими людьми та жили у мирному світі.

Молодші діти Бужинської живуть і навчаються в Софії Фото: Instagram | Buzhynska

Ви могли залишитися жити за кордоном, але повернулися до України. Що було сильнішим – поклик серця чи обов’язок?

– Я живу між двома країнами – Україною та Болгарією. Моє серце завжди в Україні, тому я не можу повністю відірватися від своєї Батьківщини. Постійно в дорозі, але завжди чекаю на мир і можливість більше часу проводити вдома.

Брат травмований на війні

Ваш брат пішов добровольцем. Як це змінило вашу сім’ю? Що він розповідає про війну?

– Мій брат Олег добровольцем вступив до лав ЗСУ на початку війни. Він отримав серйозні травми й у свої 36 років уже є ветераном війни. Це дуже болюча тема для всієї нашої родини. Але найбільше щастя в тому, що він залишився живим.

Ви говорили про втрачений шанс через Таїсію Повалій. Чи є у вашій кар’єрі рішення, яке ви сьогодні переосмислюєте?

– Так, я шкодую про один творчий дует із виконавцем, який згодом показав свою справжню позицію щодо України. Сьогодні вважаю це помилкою і не приховую свого розчарування.

Який найдорожчий урок вам дав шоубізнес?

– Найдорожчий і найболючіший урок – це розуміння того, що не всі люди відповідають добром на добро. Іноді найбільше розчаровують ті, кому ти найбільше довіряв. Але саме такі історії роблять нас сильнішими та мудрішими.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Катерина Бужинська показала свою 19-річну доньку, яка живе в Німеччині.

Співачка похизувалася своїм образом за десятки тисяч гривень й пожартувала, що живе в машині, бо багато гастролює.

Крім того, у 18 років Катерина була змушена зробити аборт за наполяганням чоловіка.