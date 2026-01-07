Катерина Бужинська показала свою 19-річну доньку, яка живе в Німеччині (фото)

Народна артистка України Катерина Бужинська вперше за тривалий час поділилася публічними кадрами зі своєю старшою донькою. Приводом стало 19-річчя Оленки, яке дівчина відзначає 7 січня.

З нагоди свята співачка опублікувала в Instagram привітання для іменинниці, зазначивши, що донька подорослішала, стала красивішою та самостійнішою.

"Моя люба донечко Оленка! Вітаю тебе з твоїм 19-м днем народження! Ти стала на рік дорослішою, красивою й самостійною", — написала артистка.

Також Катерина Бужинська поділилася теплими побажаннями для доньки та показала її фото з дитинства і теперішні знімки.

"Бажаю тобі, моя рідна, міцного здоров’я, неземного щастя, благополуччя й неочікуваної удачі. Нехай твоє життя буде наповнене яскравими барвами, незабутніми відчуттями, чудовими спогадами й тільки позитивними емоціями. Бажаю тобі, моя донечко, бути бажаною і коханою, а також реалізуватись у житті й стати самодостатньою та успішною. Хай на твоєму життєвому шляху трапляються лише вірні друзі й добрі, чесні люди, а негоди, проблеми й труднощі минають стороною. Ти — найкраща донечка на світі, і я пишаюся твоїми досягненнями. Дуже тебе люблю", — додала вона.

Відео дня

Софія — донька Бужинської Фото: Instagram Бужинська з Софією, фото з архіву Фото: Instagram

Діти Катерини Бужинської

У Катерина Бужинська підростають троє дітей. Старша донька Олена народилася в першому шлюбі й нині мешкає в Німеччині. Також артистка виховує двійнят — доньку Катрусю та сина Дмитра, які з’явилися на світ 27 грудня 2016 року в шлюбі з болгарським бізнесменом Дімітаром Стойчевим.

Олена живе у Гамбурзі, де навчається та планує залишатися надалі, хоча мама часто навідується до неї. Натомість Катруся і Дмитро, яким у грудні 2025 року виповнилося 9 років, здобувають освіту в школі в Софії — на батьківщині свого батька — і нерідко з’являються на сторінках матері в соціальних мережах.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Бужинська опинилася в лікарні та розповіла про проблеми зі здоров'ям. Виконавиця лікувалася від серйозної травми ока в інтенсивній терапії.

У 2009 році виконавиці пропонували підписати російський контракт на суму близько пів мільйона доларів, проте домовленість так і не відбулася.

Крім того, артистка зізналася, що зробила аборт у 18 років від чоловіка, який зраджував.