Екатерина Бужинская показала свою 19-летнюю дочь, которая живет в Германии (фото)

Народная артистка Украины Екатерина Бужинская впервые за долгое время поделилась публичными кадрами со своей старшей дочерью. Поводом стало 19-летие Леночки, которое девушка отмечает 7 января.

По случаю праздника певица опубликовала в Instagram поздравления для именинницы, отметив, что дочь повзрослела, стала красивее и самостоятельнее.

"Моя дорогая доченька Леночка! Поздравляю тебя с твоим 19-м днем рождения! Ты стала на год взрослее, красивее и самостоятельнее", — написала артистка.

Также Екатерина Бужинская поделилась теплыми пожеланиями для дочери и показала ее фото с детства и нынешние снимки.

"Желаю тебе, моя родная, крепкого здоровья, неземного счастья, благополучия и неожиданной удачи. Пусть твоя жизнь будет наполнена яркими красками, незабываемыми ощущениями, прекрасными воспоминаниями и только положительными эмоциями. Желаю тебе, моя дочь, быть желанной и любимой, а также реализоваться в жизни и стать самодостаточной и успешной. Пусть на твоем жизненном пути встречаются только верные друзья и добрые, честные люди, а невзгоды, проблемы и трудности обходят стороной. Ты — лучшая дочь на свете, и я горжусь твоими достижениями. Очень тебя люблю", — добавила она.

Відео дня

София — дочь Бужинской Фото: Instagram Бужинская с Софией, фото из архива Фото: Instagram

Дети Екатерины Бужинской

У Екатерины Бужинской подрастают трое детей. Старшая дочь Елена родилась в первом браке и сейчас живет в Германии. Также артистка воспитывает двойняшек — дочь Катюшу и сына Дмитрия, которые появились на свет 27 декабря 2016 года в браке с болгарским бизнесменом Димитаром Стойчевым.

Елена живет в Гамбурге, где учится и планирует оставаться в дальнейшем, хотя мама часто наведывается к ней. Зато Катя и Дмитрий, которым в декабре 2025 года исполнилось 9 лет, получают образование в школе в Софии — на родине своего отца — и нередко появляются на страницах матери в социальных сетях.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Бужинская оказалась в больнице и рассказала о проблемах со здоровьем. Исполнительница лечилась от серьезной травмы глаза в интенсивной терапии.

В 2009 году исполнительнице предлагали подписать российский контракт на сумму около полумиллиона долларов, однако договоренность так и не состоялась.

Кроме того, артистка призналась, что сделала аборт в 18 лет от мужа, который изменял.