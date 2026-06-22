Забрал себе миллион: партнер "кинул" на деньги Екатерину Бужинскую

Екатерина Бужинская — легенда украинской эстрады. Ее голос и сценический образ знакомы миллионам слушателей. Певица впервые рассказала о малоизвестных страницах своей жизни, испытаниях, связанных с войной, семье и карьере.

В эксклюзивном интервью Фокус Екатерина Бужинская вспоминает историю своей победы в проекте "Народная звезда" и ситуацию, которая стала для нее важным уроком о доверии и человеческих ценностях.

Артистка также делится воспоминаниями о первых заработанных деньгах, детстве, пути в шоу-бизнесе, отношении к женственности и внешности, а также размышляет о решениях, которые с годами переосмыслила.

Забрал миллион

Вы уже много лет выступаете на сцене. Есть ли в вашей жизни что-то, чего люди точно не знают о Екатерине Бужинской? Расскажите.

– Я никогда раньше не рассказывала об одном случае из проекта "Народная звезда", в котором победила много лет назад. Перед началом шоу мы с партнером договорились, что если победим, то призовой миллион гривен разделим пополам, ведь я вкладывала собственные средства в подготовку: костюмы, хореографию, вокал, сценические образы. После победы партнер просто исчез. Тогда я поняла, что человек, который начинает свой путь с обмана и подлости, вряд ли достигнет настоящего успеха. Так и случилось.

Відео дня

Екатерина Бужинская рассказала, как ее "кинул" на деньги партнер Фото: Instagram | Buzhynska

В школе вы продавали лосины. Когда вы впервые заработали действительно большие деньги? Что это было?

– Первые крупные деньги я заработала в 11 лет на вокальном конкурсе в Черновцах. Тогда я получила 300 долларов и путевку в Польшу. Для 1991 года это были очень солидные деньги, и я прекрасно помню это ощущение первого большого успеха.

Какое событие за последние годы изменило вас больше всего — не как артистку, а как человека?

– Безусловно, это война в Украине. После ее начала мы все изменились. Исчезли лишние амбиции и сценические выкрутасы. Мы поняли, что самое важное — это искренность, талант, человечность и каждый прожитый день. В то же время я вижу, как людям нужны музыка, концерты и положительные эмоции. Это помогает держаться даже в самые тяжелые времена.

О красоте

Вас часто спрашивают о внешности. Почему, по вашему мнению, общество так придирчиво относится к внешности женщины-артистки?

– Я считаю, что люди хотят видеть на сцене красивых, харизматичных и талантливых артистов. Внешность никогда не должна быть важнее таланта, но сцена всегда связана с эстетикой. Лично я люблю красивые шоу, красивых людей и профессиональный сценический образ. В то же время сегодня времена изменились, и общество гораздо шире воспринимает различные форматы самовыражения.

Екатерина поделилась воспоминаниями о первых заработанных деньгах, детстве и пути в шоу-бизнесе Фото: Instagram | Buzhynska

Что для вас сегодня означает женственность — то, что было в 20 лет, и то, что есть сейчас, — это разные вещи?

– Женственность — это не только внешность. Это особая энергия и внутренняя аура. Есть женщины, которые не соответствуют общепринятым стандартам красоты, но притягивают взгляды всех вокруг. С возрастом я поняла, что настоящая женственность – это гармония, уверенность в себе и внутренняя теплота.

Ваш первый брак стал для вас очень болезненным опытом. Почему вы тогда оставались в этих отношениях?

– Я не хочу подробно возвращаться к этой теме. Сегодня могу лишь поблагодарить Юрия Квиленкова за все, что он сделал для меня как для певицы, за его поддержку моего творчества. Прошлое должно оставаться в прошлом.

Беременность в 18 лет

Вы рассказывали о ситуации с беременностью в 18 лет. Есть ли что-то, что вы хотели бы сказать той молодой Екатерине сегодня?

– Я бы посоветовала ей верить в себя и не бояться трудностей. В жизни все происходит так, как должно быть. Самое главное, что сегодня у меня трое замечательных детей, и я благодарна Богу за свою судьбу.

Вы говорили, что первый муж до сих пор обижен. Как вы думаете, почему некоторые люди годами живут прошлым?

– Честно говоря, не знаю, обиделся ли он. Этот вопрос лучше задать ему самому. Лично я не держу на него обиду и желаю ему только добра и счастья.

Где живут дети

Где сейчас живут ваши дети? Каким вы видите их будущее?

– Моя старшая дочь живет и учится в Германии, ей скоро исполнится 20 лет. Дмитрий и Екатерина живут и учатся в Софии. Я хочу, чтобы все мои дети были счастливыми, реализовавшими себя людьми и жили в мирном мире.

Младшие дети Бужинской живут и учатся в Софии Фото: Instagram | Buzhynska

Вы могли бы остаться жить за границей, но вернулись в Украину. Что оказалось сильнее — зов сердца или долг?

– Я живу между двумя странами — Украиной и Болгарией. Мое сердце всегда в Украине, поэтому я не могу полностью оторваться от своей Родины. Постоянно в пути, но всегда жду мира и возможности проводить больше времени дома.

Брат травмирован на войне

Ваш брат ушел добровольцем. Как это изменило вашу семью? Что он рассказывает о войне?

– Мой брат Олег вступил добровольцем в ряды ВСУ в начале войны. Он получил серьезные травмы и в свои 36 лет уже является ветераном войны. Это очень болезненная тема для всей нашей семьи. Но самое большое счастье в том, что он остался жив.

Вы говорили об упущенном шансе из-за Таисии Повалий. Есть ли в вашей карьере решение, которое вы сегодня переосмысливаете?

– Да, я сожалею об одном творческом дуэте с исполнителем, который впоследствии продемонстрировал свою истинную позицию в отношении Украины. Сегодня я считаю это ошибкой и не скрываю своего разочарования.

Какой самый ценный урок вы извлекли из шоу-бизнеса?

– Самый дорогой и самый болезненный урок — это осознание того, что не все люди отвечают добром на добро. Иногда больше всего разочаровывают те, кому ты доверял больше всего. Но именно такие истории делают нас сильнее и мудрее.

Напомним, ранее Фокус писал:

Екатерина Бужинская показала свою 19-летнюю дочь, которая живет в Германии.

Певица похвасталась своим нарядом стоимостью в десятки тысяч гривен и пошутила, что живет в машине, потому что много гастролирует.

Кроме того, в 18 лет Екатерина была вынуждена сделать аборт по настоянию мужа.