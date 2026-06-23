46-річна Катерина Бужинська здивувала зізнанням, де зараз живуть її діти (фото)

Народна артистка України розповіла, де зараз її донька Олена від першого шлюбу та двійнята, Катерина і Дмитро від шлюбу з болгарським бізнесменом Дімітаром Стойчевим.

Діти Катерини Бужинської наразі живуть та навчаються за кордоном – у різних країнах. Старша донька співачки хоче стати письменницею, молодша Катруся захоплюється гімнастикою, рукоділлям, співає та танцює, а син – займається плаванням. Більше про це артистка розповіла в ексклюзивному інтерв’ю Фокусу.

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"Моя старша донька живе та навчається в Німеччині, їй скоро 20 років. Дмитрик і Катерина живуть і навчаються в Софії. Я хочу, щоб усі мої діти були щасливими, реалізованими людьми та жили у мирному світі", – здивувала зізнання Катерина.

Олена, донька Катерини Бужинської Фото: Instagram

Артистка не приховує, що живе між двома країнами – Україною та Болгарією.

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"Моє серце завжди в Україні, тому я не можу повністю відірватися від своєї Батьківщини. Постійно в дорозі, але завжди чекаю на мир і можливість більше часу проводити вдома", – зазначає вона.

Брат Бужинської пішов добровольцем на фронт ще на початку війни, де отримав серйозне поранення. Наразі він демобілізований.

"Олег отримав серйозні травми й у свої 36 років уже є ветераном війни. Це дуже болюча тема для всієї нашої родини. Але найбільше щастя в тому, що він залишився живим", – коментує співачка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Катерина Бужинська показала свою 19-річну доньку, яка живе в Німеччині.

Співачка похизувалася своїм образом за десятки тисяч гривень й пожартувала, що живе в машині, бо багато гастролює.

Крім того, у 18 років Катерина була змушена зробити аборт за наполяганням чоловіка.