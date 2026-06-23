46-летняя Екатерина Бужинская удивила признанием о том, где сейчас живут ее дети (фото)

Народная артистка Украины рассказала, где сейчас находится её дочь Елена от первого брака и близнецы Екатерина и Дмитрий от брака с болгарским бизнесменом Димитаром Стойчевым.

Дети Екатерины Бужинской сейчас живут и учатся за границей — в разных странах. Старшая дочь певицы хочет стать писательницей, младшая Екатерина увлекается гимнастикой, рукоделием, поёт и танцует, а сын — занимается плаванием. Подробнее об этом артистка рассказала в эксклюзивном интервью Фокусу.

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"Моя старшая дочь живёт и учится в Германии, ей скоро исполнится 20 лет. Дмитрий и Екатерина живут и учатся в Софии. Я хочу, чтобы все мои дети были счастливыми, реализовавшими себя людьми и жили в мирном мире", – удивила своим признанием Екатерина.

Елена, дочь Екатерины Бужинской Фото: Instagram

Артистка не скрывает, что живет между двумя странами — Украиной и Болгарией.

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"Моё сердце всегда в Украине, поэтому я не могу полностью оторваться от своей Родины. Постоянно в пути, но всегда жду мира и возможности проводить больше времени дома", — отмечает она.

Брат Бужинской ушел добровольцем на фронт ещё в начале войны, где получил серьёзное ранение. Сейчас он демобилизован.

"Олег получил серьёзные травмы и в свои 36 лет уже является ветераном войны. Это очень болезненная тема для всей нашей семьи. Но самое большое счастье в том, что он остался жив", — комментирует певица.

Напомним, ранее Фокус писал:

Екатерина Бужинская показала свою 19-летнюю дочь, которая живёт в Германии.

Певица похвасталась своим нарядом стоимостью в десятки тысяч гривен и пошутила, что живет в машине, потому что много гастролирует.

Кроме того, в 18 лет Екатерина была вынуждена сделать аборт по настоянию мужа.