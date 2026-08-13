Екатерине Бужинской — 47: как выглядит народная артистка, перенесшая сложную операцию (фото)

13 августа народная артистка Украины Екатерина Бужинская отмечает 47-летие, начав новый этап жизни после тяжелого испытания судьбы. Пережив сложную операцию на лице и длительную реабилитацию, певица не только сохранила оптимизм, но и поразила поклонников идеальной формой во время летнего отдыха.

В конце 2025 года обычная контактная линза привела к серьезному повреждению глаза и инфекции, что поставило под угрозу не только карьеру, но и здоровье артистки. Несмотря на настоятельные рекомендации врачей о срочной госпитализации, Бужинская отыграла четыре концерта в затемненных очках и только после этого легла на операционный стол.

Екатерина Бужинская перенесла операцию Фото: Instagram

Два месяца под строгим наблюдением врачей, повязка на лице и вынужденная пауза в гастролях стали ценой за сохранение зрения. Несмотря на это, певица постоянно оставалась на связи с поклонниками, делясь своими переживаниями и верой в скорейшее возвращение на сцену.

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Триумфальное восстановление

В июне 2026 года артистка доказала, что любые кризисы ей по плечу. Во время отпуска на живописных островах Северных Спорадов в Греции Екатерина поделилась серией ярких снимков в купальниках. Она предстала перед подписчиками в элегантном чёрном цельном купальнике с глубоким вырезом, а также в ярком зелёном раздельном комплекте с длинным парео, в очередной раз продемонстрировав изящный силуэт и подтянутую фигуру.

Екатерина Бужинская на отдыхе Фото: Instagram

Несмотря на то, что певица крайне самокритично относится к своей внешности и мечтает сбросить два "лишних" килограмма до желаемой отметки в 55 кг, её внешний вид вызвал настоящий восторг в сети. В свои 47 лет обладательница многочисленных государственных наград и активная волонтерша продолжает оставаться одной из самых привлекательных женщин украинской эстрады.

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Кроме того, певица показала свою 19-летнюю дочь, которая живёт в Германии.