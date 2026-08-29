"Жалеем только об одном": украинка переехала из Польши в Грузию

Украинка по имени Маргарита перебралась из Польши в Грузию, где ей гораздо больше нравится жить с семьей.

Своей историей женщина, живущая в Тбилиси и замужняя за грузином, поделилась в TikTok (margaritachalatashvili).

Украинка о жизни в Грузии

"Что изменилось с нашим переездом из Польши в Грузию? Во-первых, изменилось мое состояние. Я стала гораздо счастливее, спокойнее, нас окружают классные, счастливые люди, мы не боимся говорить, что мы из Украины, что мы украинцы. Мы не боимся общаться на улице на украинском языке. Исчез тот страх, который, например, был у нас в Польше", — начала Маргарита.

Также, по словам украинки, там вкуснейшие продукты.

"Я по сей день не могу наесться помидорами. Как они пахнут. Помидоры, дыня! Какая она благоухающая! Персики. Просто все настолько вкусное", — говорит автор видео.

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Также в Грузии всюду счастливые и улыбающиеся люди.

"Нет этой серости польской. Нет таких больших терминов, когда тебе нужно записаться к врачу. Это просто вау! Мы уже от этого отвыкли", — добавила Маргарита.

Украинка переехала в Грузию Фото: TikTok

Также если в Польше жизнь начиналась гораздо раньше, около семи часов, то в Грузии — гораздо позже.

"И к этому тоже нужно привыкнуть. Мы сожалеем только об одном, что мы не переехали сюда раньше", — признается женщина.

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