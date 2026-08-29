"Жалкуємо тільки про одне": українка переїхала з Польщі до Грузії

Українка на імʼя Маргарита перебралася з Польщі до Грузії, де їй набагато більше подобається жити з родиною.

Своєю історією жінка, яка живе в Тбілісі та одружена з грузином, поділилася в TikTok (margaritachalatashvili).

Українка про життя в Грузії

"Що змінилося з нашим переїздом з Польщі до Грузії? По-перше, змінився мій стан. Я стала набагато щасливішою, спокійнішою, нас оточують класні, щасливі люди, ми не боїмося казати, що ми з України, що ми українці. Ми не боїмося спілкуватися на вулиці українською мовою. Зник той страх, який, наприклад, був у нас в Польщі", — почала Маргарита.

Також, за словами українки, там дуже смачні продукти.

"Я по цей день не можу наїстися помідорами. Як вони пахнуть. Помідори, диня! Яка вона пахуча! Персики. Просто все настільки смачне", — каже авторка відео.

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Також у Грузії скрізь щасливі і усміхнені люди.

"Немає оцієї сірості польської. Немає таких великих термінів, коли тобі треба записатися до лікаря. Це просто вау! Ми вже від цього відвикли", — додала Маргарита.

Українка переїхала до Грузії Фото: TikTok

Також якщо в Польщі життя починалося набагато раніше, десь о сьомій годині, то в Грузії — набагато пізніше.

"І до цього теж треба звикнути. Ми жалкуємо тільки про одне, що ми не переїхали сюди раніше", — зізнається жінка.

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