11 самых грубых ошибок, которые можно допустить в гостях (фото)
Изоляция во время пандемии заставила нас больше ценить простые радости общения, такие как уютные домашние посиделки с друзьями. Впрочем, возвращение к привычным вечеринкам и совместным обедам не означает, что в чужом пространстве можно вести себя как вздумается — эксперты по этикету назвали самые распространенные проявления неуважения в гостях и рассказали, как их избежать.
Эксперты предупреждают: фраза "чувствуйте себя как дома" не является буквальным разрешением открывать холодильник или переставлять вещи. Не стоит требовать экскурсию по дому или самовольно бродить по комнатам — дождитесь приглашения хозяев. Всегда следите за временем и языком тела: если хозяева переоделись в пижаму, вам точно пора домой, пишет Huffpost.
Попытки скрыть случайный беспорядок или поломку только ухудшат ситуацию, поэтому о разбитом бокале или закончившемся рулоне туалетной бумаги лучше сообщить сразу. Также не следует заглядывать в чужие шкафчики или аптечки.
Этикет требует уважения и к организационным деталям. Никогда не приводите с собой незваных гостей и заранее предупреждайте об аллергиях или ограничениях в питании, а не перед самым обедом.
Не кормите домашних животных со стола, так как это может нанести вред их здоровью, и соблюдайте правила относительно обуви в доме, взяв с собой собственные тапочки.
И наконец, не вмешивайтесь в рассадку гостей за столом и обязательно приносите хотя бы скромный подарок хозяину, например, бутылку вина или цветы.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Эксперт по этикету Татьяна Курганская в интервью журналу "Фокус" рассказала о самых каверзных вопросах, касающихся правил этикета в различных жизненных ситуациях. Например, этично ли пересылать "голосовые" сообщения, нужно ли мужчинам пропускать женщину при входе в лифт и какие вещи разрешено забирать из отеля.
- В другой части интервью она рассказала, нужно ли оставлять "чаевые", кто оплачивает ужин и стоит ли просить официанта упаковать остатки блюд.
Кроме того, специалисты рассказали о наиболее распространённых моделях поведения при получении подарков — и дали советы, как следует поступать вместо этого.