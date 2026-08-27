11 найгрубіших помилок, яких можна припуститися в гостях (фото)

Ізоляція під час пандемії змусила нас більше цінувати прості радощі спілкування, такі як затишні домашні посиденьки з друзями. Втім, повернення до звичних вечірок та спільних обідів не означає, що в чужому просторі можна поводитися як заманеться — експерти з етикету назвали найпоширеніші вияви неповаги в гостях та розповіли, як їх уникнути.

Експерти застерігають: фраза "почувайтеся як удома" не є буквальним дозволом відкривати холодильник чи переставляти речі. Не варто вимагати екскурсію будинком або самовільно блукати кімнатами — зачекайте запрошення господарів. Завжди слідкуйте за часом і мовою тіла: якщо господарі перевдяглися в піжаму, вам точно час додому, пише Huffpost.

Спроби приховати випадковий безлад або поломку лише погіршать ситуацію, тому про розбитий келих чи закінчений рулон туалетного паперу краще повідомити одразу. Так само не слід заглядати у чужі шафки чи аптечки.

Не варто вимагати екскурсію будинком або самовільно блукати кімнатами в гостях Фото: Unsplash

Етикет вимагає поваги й до організаційних деталей. Ніколи не приводьте незапрошених супутників і заздалегідь попереджайте про алергії чи обмеження в їжі, а не перед самим обідом.

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Не годуйте домашніх тварин зі столу через ризик нашкодити їхньому здоров’ю та поважайте правила щодо взуття в домі, захопивши власні тапочки.

Наостанок, не втручайтеся в розсадку гостей за столом та обов’язково приходьте хоча б із скромним подарунком для господаря, як-от пляшка вина чи квіти.

Нагадаємо, раніше Фокус писав що:

Спеціалістка з етикету Тетяна Курганська в інтерв’ю з Фокусом розповіла про найбільш каверзні питання щодо правил етикету в різних життєвих ситуаціях. Наприклад, чи етично пересилати "голосові" повідомлення, чи потрібно чоловікам пропускати жінку, заходячи в ліфт, та які речі дозволено забирати з готелю.

У іншій частині інтерв’ю вона розказала, чи потрібно лишати "чайові", хто оплачує вечерю, та чи варто просити офіціанта спакувати залишки страв.

Крім того, фахівці поділилися найпоширенішою поведінкою під час отримання подарунків — і порадами, як варто діяти натомість.