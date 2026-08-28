"Какое-то безобразие": известная певица призналась, почему ей тяжело в браке (фото)

Украинская певица и актриса MamaRika рассказала о браке с Сергеем Середой, признавшись, что из-за любви к свободе и своего характера ей бывает довольно сложно делить с кем-то свое личное пространство.

Звезда сериала "Однажды в Одессе" в подкасте Александра Педана и его жены Инны рассказала, что семейная жизнь для неё и Сергея стала испытанием.

MamaRika о браке с Середой

Певица называет себя очень независимой женщиной, которой трудно постоянно жить с кем-то под одной крышей.

"Очень независимая такая девочка, женщина. Очень люблю свободу. Я вообще не понимаю, как я в это вляпалась, вышла замуж — какая-то ерунда, я все 11 лет не могу понять, как я вот так... Я действительно самостоятельная. Со мной трудно. Я вообще не очень создана для жизни с кем-то в одном пространстве. У меня идеальный муж, потому что дома ним даже не пахнет. Он настолько классно вписался в моё пространство", — сказала MamaRika.

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Певица призналась, что, несмотря на это, считает свой брак счастливым. А Сергей пошутил, что живет в гараже, а моется, когда идет дождь.

MamaRika с мужем Фото: instagram.com/mamarika_official

"Ты выбрал сильную, независимую женщину. Ты выбрал самое лучшее… Мне нужно, чтобы всё кипело, было интересно, чтобы сам процесс был увлекательным, чтобы путь был интересным. Нам скучно в браке. Он старик. Он разносторонний, но он, вот он, реально опора. То есть он меня приземляет, а я лечу, горю, и он мне так: "Остановись, нам нужно постепенно". В этом идеальный микс", — добавила Анастасия.

История любви этой пары

Анастасия и Сергей познакомились в конце 2015 года, когда вместе вели одну из музыкальных передач. Певица признается, что это была взаимная любовь с первого взгляда.

Впрочем, вначале возник "любовный треугольник". Подруга Насти придумала историю, будто она встречается с Сергеем. Певица сильно переживала, но впоследствии Середа пригласил девушек в Одессу. Встретив Настю с цветами, он во время разговора развеял слухи и признался, что его сердце абсолютно свободно.

Юморист сделал предложение любимой в январе 2018 года. В марте 2020 года они тайно поженились на безлюдном пляже острова Панган в Таиланде.

В августе 2021 года у супругов родился сын Давид.

Сергей Середа Фото: скріншот

В 2024 году пара открыто заговорила о глубоком кризисе в отношениях. После рождения ребенка и на фоне хронического стресса из-за войны они оказались на грани развода, о чём певица даже выпустила чувственный клип "Кто-то идёт". Впрочем, пара смогла сохранить свои отношения.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинская певица оказалась в Дубае во время обстрела со стороны Ирана в начале марта.

Еще до официального релиза трек "Один вопрос" стал вирусным: фрагменты песни активно подхватили пользователи TikTok, а во время всеукраинского тура MamaRika зал подпевал в унисон.

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