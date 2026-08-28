Алена Алена раскрыла мошенническую схему и обратилась к людям

Украинская рэперша Алена Алена заявила о мошенниках, которые от её имени предлагают сотрудничество, обещают участие артистки в мероприятиях и даже пытаются создавать фиктивные долги. Исполнительница призвала поклонников и потенциальных партнеров быть осторожными и обращаться исключительно по её официальным контактам.

О злоупотреблениях со стороны недобросовестных третьих лиц певица рассказала в своём Instagram (@alyona.alyona.official). По её словам, в последнее время случаи попыток дискредитации её имени учащаются, поэтому она решила публично расставить все точки над "i".

Алена Альона подчеркнула, что любые рабочие обсуждения, финансовые вопросы или предложения относительно выступлений проходят исключительно через её официальную команду.

Артистка призвала всех, кто уже сталкивался с подобными предложениями или требованиями денег от её имени, немедленно написать ей в личные сообщения или на электронную почту, а также внимательно проверять любую информацию.

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Напомним, ранее Фокус писал, что:

Алена призвала добровольно мобилизоваться, чтобы избежать произвола ТЦК. По её мнению, такой шаг позволит найти работу по специальности и защитит от возможных издевательств и незаконных действий со стороны сотрудников ТЦК.

Артистка вступила в спор с военным в Threads после своих заявлений о мобилизации мужчин. Мужчина, назвавший себя военным с 10-летним стажем службы, спросил знаменитость, почему она сама не идет в армию.

Кроме того, украинская певица призналась, что делает уколы для похудения. Однако она подчеркнула, что никакие "волшебные" средства не работают без системного подхода к образу жизни.