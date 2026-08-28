В жилой комплекс известной телеведущей во второй раз попал российский дрон: фото последствий

Жилой комплекс под Киевом, где проживает украинская телеведущая и интервьюер Алина Доротюк, уже второй раз за два года подвергся атаке российского беспилотника. На этот раз вражеский дрон попал в парковку, а автомобиль журналистки уцелел лишь благодаря тому, что она вернулась с кинофестиваля поздно вечером и оставила его в другом месте.

По словам ведущей, которая опубликовала в Instagram пугающие кадры охваченных огнем автомобилей, среди людей пострадавших нет. Впрочем, пережитый стресс и постоянный террор со стороны противника оставляют глубокий эмоциональный след.

Доротюк показала последствия атаки Фото: Instagram

"Хотя все живы, больно за имущество людей. Больно из-за стресса, который мы переживаем каждый раз во время этих налетов. Каждый день гибнут незнакомые, но такие родные украинцы… Это тотальная невыразимая боль. Сегодня меня переполняет чувство опустошения и вместе с тем мечта — увидеть, как Россия так же будет гореть в огне", — поделилась Доротюк.

На парковку жилого комплекса Алины Доротюк прилетел дрон Фото: Instagram

Это уже не первый подобный случай в жизни журналистки. Ранее вражеский дрон разрушил значительную часть её дома в этом же жилом комплексе, а в начале полномасштабного вторжения российские оккупанты разбомбили её квартиру в другом поселке Киевской области.

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