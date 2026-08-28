Известный актер и ведущий разводится после двух лет брака (фото)

40-летний украинский телеведущий и актёр Александр Попов рассказал о разводе с женой после двух лет брака.

Звезда сериала "Хозяйка" не стал называть причину своего решения, но рассказал в программе "ЖВЛ представляет", что они с Галиной остались друзьями.

Александр Попов разводится

"Сейчас я переживаю интересный новый этап своей жизни. Я даже не знаю, как его правильно назвать. Мы с моей бывшей женой перешли на этап "классных друзей". Вот так его можно назвать", — сказал Попов.

Оказалось, что развод произошёл несколько месяцев назад.

"Мне хочется верить в то, что не все разводы — это всегда токсичная история двух людей. Это может быть искренняя дружба, тем более если ты с этим человеком проживаешь жизнь, очень сложные её этапы, потери, вы поддерживаете друг друга, спасаете друг друга. А потом расстаться, как кошка с собакой, — это неправильно", — считает телеведущий.

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Александр Попов Фото: Instagram

Актёр женился на Галине в 2024 году. Влюблённые после помолвки в Риме венчались в Ивано-Франковске. Александр старался не афишировать свою личную жизнь.

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