Жена известного ведущего, который уехал из Украины, обвинила его в насилии (фото)

Украинская режиссер Яся Гармаш публично обвинила своего мужа, известного телеведущего Вячеслава Гармаша, в домашнем насилии и объявила о подготовке к разводу и судебному разбирательству. Она опубликовала фотографии с многочисленными синяками на теле, которые, по её словам, стали следствием действий мужа за закрытыми дверями.

Режиссер призналась, что долгое время молчала о ситуации в семье из-за публичности Вячеслава. Она также отметила, что после разрыва узнала о его изменах и вспомнила о недопустимом поведении ведущего по отношению к коллегам. По словам Яси, после очередного обострения конфликта мужчина оставил её вместе с детьми в Нидерландах.

Яся Гармаш рассказала о насилии Фото: Threads

К обсуждению ситуации присоединилась девушка по имени Дарья, которая представилась бывшей партнершей Вячеслава и обвинила его в корысти.

Бывшая девушка Гармаша оставила комментарий под постом Яси Фото: Threads

Сам Гармаш, известный по проекту "В поисках истины", уехал с семьёй за границу после начала полномасштабного вторжения и сейчас, по слухам, находится в США. Никаких публичных комментариев или объяснений по поводу обвинений со стороны жены он пока не дал.

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Напомним, ранее Фокус писал, что:

Бывшая жена Остапчука заявила о насилии и раскрыла подробности их отношений.

Украинская продюсерша Елена Мозговая откровенно рассказала, почему распался ее брак с певцом Александром Пономаревым. Оказалось, что в тех отношениях имело место физическое насилие, а дочь Николая Мозгового долгое время не могла говорить об этом публично.

Кроме того, актёра Константина Темляка обвинили в насилии и жестоком обращении. Сам мужчина утверждал, что готов понести любую ответственность, в том числе и юридическую, за содеянное.