Дружина відомого ведучого, який виїхав з України, звинуватила його в насильстві (фото)

Українська режисерка Яся Гармаш публічно звинуватила свого чоловіка, відомого телеведучого В’ячеслава Гармаша, у домашньому насильстві та оголосила про підготовку до розлучення й судового процесу. Вона опублікувала фотографії з численними синцями на тілі, які, за її словами, стали наслідком дій чоловіка за зачиненими дверима.

Режисерка зізналася, що тривалий час мовчала про ситуацію в родині через публічність В’ячеслава. Вона також зазначила, що після розриву дізналася про його зради та згадала про неприйнятну поведінку ведучого з колегами. За словами Ясі, після чергового загострення чоловік залишив її разом із дітьми у Нідерландах.

Яся Гармаш розповіла про насильство Фото: Threads

До обговорення ситуації долучилася дівчина на ім'я Дар’я, яка представилася колишньою партнеркою В’ячеслава та звинуватила його в корисливості.

Колишня Гармаша залишила коментар під дописом Ясі Фото: Threads

Сам Гармаш, відомий за проєктом "У пошуках істини", виїхав із родиною за кордон після початку повномасштабного вторгнення і зараз, за чутками, перебуває у США. Жодних публічних коментарів або пояснень щодо обвинувачень дружини він наразі не надав.

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Колишня дружина Остапчука заявила про насилля та розкрила деталі їхніх стосунків.

Українська продюсерка Олена Мозгова чесно розповіла, чому закінчився її шлюб зі співаком Олександром Пономарьовим. Виявилося, що в тих стосунках було фізичне насилля, а донька Миколи Мозгового довгий час про це не могла говорити публічно.

Крім того, актора Костянтина Темляка звинуватили у насильстві та аб'юзі. Сам чоловік стверджував, що готовий понести будь-яку відповідальність, в тому числі і юридичну, за скоєне.