Потеряла троих любимых: как сложилась судьба звезды фильма "Тени забытых предков" Ларисы Кадочниковой (фото)

Народная артистка Украины Лариса Кадочникова, которая обрела мировую славу благодаря роли Марички в культовом фильме "Тени забытых предков", пережила очередную тяжелую утрату. В августе 2026 года ушёл из жизни её гражданский супруг, адвокат Андрей Галь, который был моложе актрисы на 25 лет и долгое время боролся с тяжёлой болезнью.

Поводом для особого внимания к личности этой легенды кино стало 30 августа — именно в этот день Лариса Валентиновна отмечает свой 89-й день рождения. "Фокус" решил вспомнить, как складывалась судьба выдающейся актрисы, ведь её личная жизнь всегда была наполнена глубокими чувствами, творческими взлётами и драматическими испытаниями. Нынешнее горе стало уже третьей потерей любимого мужа в её жизни.

Трое мужчин в жизни актрисы

Юрий Ильенко — выдающийся кинорежиссёр и оператор. Их брак продлился 18 лет. Несмотря на сложный развод, Кадочникова сохраняла благодарность за совместный творческий и жизненный путь. Ильенко скончался в июне 2010 года.

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Лариса Кадочникова и ее первый муж Юрий Ильенко Фото: из открытых источников

Михаил Саранчук — бывший директор театра имени Леси Украинки. Они прожили вместе почти 30 лет в гармонии и взаимной поддержке. Саранчук скончался в 2014 году.

Андрей Галь — киевский адвокат, с которым звезда прожила в гражданском браке более шести лет. Мужчина стал для Ларисы Валентиновны надёжной опорой в зрелом возрасте, однако 7 августа 2026 года Национальный союз кинематографистов Украины сообщил о его смерти на 63-м году жизни.

Лариса Кадочникова и третий муж Андрей Галь Фото: из открытых источников

Несмотря на жизненные трагедии и почтенный возраст, Лариса Кадочникова остается сильной личностью, хранит память о своих избранниках и по-прежнему остается символом украинского поэтического кино.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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