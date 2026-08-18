Куда исчез звезда сериала "Леся+Рома", назвавший Путина мерзавцем (фото)

Украинская актриса театра и кино Ирма Витовская рассказала, где сейчас находится её коллега по сериалу "Леся+Рома" Дмитрий Лаленков.

Звезда экрана, которая ранее в интервью Алине Доротюк рассказала о бандитах 90-х, также ответила, что сейчас происходит с Дмитрием.

Где сейчас Дмитрий Лалёнков

Коллеги по сериалу "Леся+Рома" сейчас редко общаются, но Ирма следит за изменениями в позиции Дмитрия. По словам актрисы, несмотря на его прежние неоднозначные взгляды на политику и религию, сейчас актер на стороне Украины.

"Я знаю, что он на нашей стороне. А что у него есть какие-то эмоциональные привязанности, связанные с верой или чем-то ещё… Понимаете, многим не так-то просто перерезать эти пуповины. Кто-то движется быстро, а кто-то медленнее. Главное, что он четко знает, на чьей он стороне", — сказала Витовская.

Відео дня

Актриса верит в патриотизм Лалёнкова и не осуждает его, исходя исключительно из его прежней позиции.

Дмитрий Лаленков Фото: Instagram

Что известно о позиции Лаленкова

Гражданская позиция звезды сериала "Леся+Рома" долгое время вызывала дискуссии в обществе из-за эволюции от пророссийских нарративов и призывов к "примирению" к волонтерству и четкому выбору стороны Украины после полномасштабного вторжения.

Дмитрий родился в Луганске и долгое время находился под влиянием российского культурного пространства. По словам Ирмы Витовской, в начале карьеры он даже не знал украинского языка.

После начала полномасштабного наступления РФ актер удалил свои неоднозначные посты о "братских народах" и открыто осудил российскую агрессию, назвав Путина мерзавцем.

С первых дней Великой войны Лалёнков активно помогал гражданским и военным. На собственном автомобиле он эвакуировал людей, лишившихся крова, доставлял их в Киев и помогал с расселением.

В частности, актер является глубоко верующим человеком и по-прежнему является прихожанином УПЦ. В настоящее время актер практически не появляется на телевидении, не дает официальных интервью, но продолжает играть в украинских театральных спектаклях.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Ирма Витовская высказалась по поводу неоднозначной позиции старшей дочери Ольги Сумской, которая до сих пор живет в России.

Актриса опровергла фейковую новость о своей смерти, которая разлетелась по соцсетям.

Несмотря на периодические слухи о "исчезновении" из публичного поля, Александр Пономарев никуда не уезжал и остается в Украине, где продолжает вести активную творческую и волонтерскую деятельность.