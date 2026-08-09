Александру Пономареву — 53: куда исчез певец и с кем он живет (фото)

9 августа народный артист Украины Александр Пономарев отмечает свой день рождения. Несмотря на периодические слухи о "исчезновении" из публичной жизни, певец никуда не уезжал и остается в Украине, где продолжает активную творческую и волонтерскую деятельность.

Александр Пономарев постоянно проживает в Украине и с начала полномасштабного вторжения сосредоточился на поддержке Вооружённых Сил Украины. Вместе с коллегами, в частности с Михаилом Хомой (DZIDZIO), он регулярно проводит благотворительные концерты в украинских городах, собирая средства на нужды военных, а также выпускает новые патриотические композиции и дает сольные выступления.

Пономарев живет в собственном загородном доме под Киевом. Артист ценит уют и спокойствие за городом, где он обустроил удобное рабочее пространство и создал уютный домашний уголок.

С кем она живёт и как складывается её личная жизнь

После двух громких публичных разводов Александр долгое время держал свою личную жизнь в тайне, однако известно, что сейчас он состоит в гражданском браке. Его избранницей является концертный директор София, которая моложе артиста на 17 лет и уже давно живет вместе с ним и работает в одной команде.

Відео дня

Александр Пономарев показал свою возлюбленную Фото: Instagram

Певец также поддерживает близкие и теплые отношения со своими взрослыми детьми — дочерью Евгенией и сыном Александром.

Кроме того, в своём загородном доме артист приютил нескольких четвероногих питомцев, в частности кошек и собак.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинский певец Александр Пономарев впервые появился в компании своей новой возлюбленной.

Артист показал, как сейчас выглядит его сын Саша, который 15 февраля отпраздновал свой 19-й день рождения.

Кроме того, украинская продюсерша Елена Мозговая откровенно рассказала, почему распался ее брак с певцом Александром Пономаревым. Оказалось, что в тех отношениях имело место физическое насилие, а дочь Николая Мозгового долгое время не могла говорить об этом публично.