Олександру Пономарьову — 53: куди зник співак і з ким живе (фото)

9 серпня народний артист України Олександр Пономарьов відзначає свій день народження. Попри періодичні чутки про "зникнення" з публічного поля, співак нікуди не виїжджав і залишається в Україні, де продовжує активну творчу та волонтерську діяльність.

Олександр Пономарьов постійно мешкає в Україні та з початку повномасштабного вторгнення зосередився на підтримці Збройних Сил України. Разом із колегами, зокрема Михайлом Хомою (DZIDZIO), він регулярно проводить благодійні концерти в українських містах, збираючи кошти на потреби військових, а також випускає нові патріотичні композиції та дає сольні виступи.

Пономарьов проживає у власному заміському будинку під Києвом. Артист цінує затишок і спокій за містом, де облаштував зручний робочий простір і домашній побут.

З ким живе та особисте життя

Після двох гучних публічних розлучень Олександр тривалий час тримав приватне життя в таємниці, однак відомо, що зараз він перебуває в цивільному шлюбі. Його обраницею є концертна директорка Софія, яка молодша за артиста на 17 років і вже тривалий час живе разом із ним та працює в одній команді.

Відео дня

Олександр Пономарьов показав свою кохану Фото: Instagram

Співак також підтримує близькі та теплі стосунки зі своїми дорослими дітьми — донькою Євгенією та сином Олександром.

Крім того, у своєму заміському будинку артист дав прихисток кільком чотирилапим улюбленцям, зокрема котам і собакам.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Український співак Олександр Пономарьов уперше показався в компанії своєї нової коханої.

Артист показав, як виглядає наразі його син Сашко, який відзначив 15 лютого 19-й день народження.

Крім того, українська продюсерка Олена Мозгова чесно розповіла, чому закінчився її шлюб зі співаком Олександром Пономарьовим. Виявилося, що в тих стосунках було фізичне насилля, а донька Миколи Мозгового довгий час про це не могла говорити публічно.