Куди зник зірка серіалу "Леся+Рома", який назвав Путіна мерзотником (фото)

Українська акторка театру та кіно Ірма Вітовська розповіла, де зараз її колега по серіалу "Леся+Рома" Дмитро Лалєнков.

Зірка екрану, яка раніше в інтерв’ю Аліні Доротюк розповіла про бандитів 90-х, також відповіла, що зараз відбувається з Дмитром.

Де зараз Дмитро Лалєнков

Колеги із серіалу "Лесі+Рома" наразі спілкуються рідко, але Ірма стежить за змінами в позиції Дмитра. За словами акторки, попри його минулі неоднозначні погляди на політику та релігію, наразі актор на боці України.

"Я знаю, що він по наш бік. А в тому, що в нього є якісь емоційні прив’язки за вірою чи ще чимось… Розумієте, для багатьох не так швидко розрізати ці пуповини. Хтось швидко рухається, а хтось повільніше. Головне, що він чітко знає, по який він бік", — сказала Вітовська.

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Акторка вірить у патріотизм Лалєнкова та не судить його лише за минулою позицією.

Дмитро Лалєнков Фото: Instagram

Що відомо про позицію Лалєнкова

Громадянська позиція зірки серіалу "Леся+Рома" тривалий час викликала дискусії в суспільстві через еволюцію від проросійських наративів і закликів до "примирення" до волонтерства й чіткого вибору сторони України після повномасштабного вторгнення.

Дмитро народився в Луганську й тривалий час перебував під впливом російського культурного простору. За словами Ірми Вітовської, на початку кар'єри він навіть не знав української мови.

Після початку повномасштабного наступу РФ актор видалив свої неоднозначні дописи про "братні народи" та відкрито засудив російську агресію, назвавши Путіна мерзотником.

З перших днів великої війни Лалєнков активно допомагав цивільним та військовим. На власному автомобілі він евакуйовував людей, які втратили домівки, перевозив їх до Києва та допомагав із розселенням.

Зокрема, актор є глибоко віруючою людиною та залишається парафіянином УПЦ. Наразі актор майже не з'являється на телебаченні, не дає офіційних інтерв'ю, але продовжує грати в українських театральних виставах.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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Акторка спростувала фейкову новину про власну смерть, що розлетілася соцмережами.

Попри періодичні чутки про "зникнення" з публічного поля, Олександр Пономарьов нікуди не виїжджав і залишається в Україні, де продовжує активну творчу та волонтерську діяльність.