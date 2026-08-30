Втратила трьох коханих: як склалася доля зірки "Тіней забутих предків" Лариси Кадочникової (фото)

Народна артистка України Лариса Кадочникова, яка здобула світову славу завдяки ролі Марічки у культовій стрічці "Тіні забутих предків", пережила чергову важку втрату. У серпні 2026 року пішов із життя її цивільний чоловік, адвокат Андрій Галь, який був молодшим за акторку на 25 років і тривалий час боровся з тяжкою хворобою.

Приводом для особливої уваги до постаті легенди кіно стало 30 серпня — саме цього дня Лариса Валентинівна відзначає свій 89-й день народження. Фокус вирішив згадати, як складалася доля видатної акторки, адже її особисте життя завжди було сповнене глибоких почуттів, творчих злетів та драматичних випробувань. Нинішнє горе стало вже третьою втратою коханого чоловіка у її житті.

Три чоловіки у долі акторки

Юрій Іллєнко — видатний кінорежисер та оператор. Їхній шлюб тривав 18 років. Попри складне розлучення, Кадочникова зберігала вдячність за спільний творчий і життєвий шлях. Іллєнко помер у червні 2010 року.

Лариса Кадочникова і перший чоловік Юрій Іллєнко Фото: з відкритих джерел

Михайло Саранчук — колишній директор театру імені Лесі Українки. Вони прожили разом майже 30 років у гармонії та взаємопідтримці. Саранчук пішов із життя у 2014 році.

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Андрій Галь — київський адвокат, із яким зірка перебувала у цивільному шлюбі понад шість років. Чоловік став для Лариси Валентинівни надійною опорою у зрілому віці, однак 7 серпня 2026 року Національна спілка кінематографістів України повідомила про його смерть на 63-му році життя.

Лариса Кадочникова і третій чоловік Андрій Галь Фото: з відкритих джерел

Попри життєві трагедії та поважний вік, Лариса Кадочникова залишається сильною особистістю, береже пам'ять про своїх обранців та продовжує залишатися символом українського поетичного кіно.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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Крім того, куди зник зірка серіалу "Леся+Рома", який назвав Путіна мерзотником.