Бывшая жена Остапчука отреагировала на беременность Екатерины (фото)

Бывшая жена Владимира Остапчука и мать двух его старших детей Елена Войченко отреагировала на новую беременность его возлюбленной Екатерины.

Первая жена шоумена, от которой у него есть сын и дочь, обрадовалась, узнав о предстоящем пополнении в семье.

Бывшая жена Остапчука отреагировала на новость

Об этом рассказала сама Екатерина в Telegram-канале. Подписчики поинтересовались, как отреагировали дети Владимира от первого брака на новость о появлении братика или сестрички.

"Все обрадовались! И Эван, и Эмилия, и Елена. С Еленой обсуждали токсикоз. А какая может быть реакция? Ну, как дети. Спросили, кто будет, когда, как назовем", — написала блогерша.

Владимир Остапчук с женой Фото: Instagram

Личная жизнь Остапчука

Впервые шоумен был женат на Елене Войченко. Первая жена Владимира за 13 лет брака родила от него двоих детей: Эмилию и Эвана-Александра. Еще два года ведущий был в браке с Кристиной Горняк, с которой до сих пор не может разделить совместное имущество.

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А Екатерина стала третьей женой ведущего. Они поженились тайно, официально объявив об этом в марте 2024 года. Впоследствии у пары родился сын Тимофей.

О решении переехать в Канаду Остапчуки объявили в апреле. Семья живёт в Монреале, где Тимофей уже пошёл в местный детский сад.

Владимир Остапчук с женой Фото: vova_ostapchuk/ Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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