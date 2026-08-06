Жена Остапчука назвала военную "уклонисткой": подробности скандала

Жена украинского шоумена Владимира Остапчука Екатерина затронула тему мобилизации, но "нарвалась" на военного медика, которая служит добровольцем с 2022 года.

В Threads жена ведущего написала пост, под которым разгорелась жаркая дискуссия, в ходе которой Екатерина назвала военную "уклонисткой".

Остапчук назвала военную "уклонисткой"

"Женщины, которые не воюют, не имеют права высказываться по поводу мобилизации мужчин. Точно так же, как и мужчины не имеют права высказываться по поводу абортов", — написала супруга шоумена.

В комментариях многие украинцы обратили внимание на то, что муж Екатерины уехал в Канаду как многодетный отец, поэтому им не стоит высказываться по такой деликатной теме, находясь в совершенно ином положении.

"А при чем здесь слово "многодетный отец" и ваш муж? (О том, что все здесь пишут). Закон о многодетных мужчинах на данный момент касается только тех, у кого трое и более детей от одного брака! У вас, Тимофей, один ребенок. То, что Остапчук содержит еще детей от первого брака, не имеет отношения к отсрочке по многодетности. Ведь это его законная обязанность — содержать детей до их совершеннолетия. Пусть даже 10 от, но он должен платить алименты. Но если один ребенок от брака, то почему же вас удивляет, что его называют уклонистом", — написала пользовательница под ником melsea_97.

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В свою очередь Екатерина Остапчук назвала свою собеседницу "уклонисткой".

Екатерина Остапчук назвала военную "уклонисткой" Фото: Threads

"Вы плохо знаете закон, потому что в резерве плюс у него отсрочка по многодетности. Закон не требует наличия трех детей от одного брака, главное, чтобы один мужчина содержал троих детей. А вы уклонистка, потому что ничем не отличаетесь от мужчин, как гражданка Украины, но свой долг не выполняете", — написала жена ведущего.

Ответа от военной ждать пришлось недолго.

"Серьезно? Уклонистка, которая с 2022 года служит добровольцем в качестве боевого медика? Ну-ну. Вижу, ты свой долг отлично выполнила, с**авшись в Канаду. Теперь язык не поворачивается называть таких "гражданкой Украины". Военных называешь уклонистками, неудивительно, что ты там за горизонтом, ведь за такое тебе бы уже в Украине по личику твоему дали", — ответила женщина.

На что Екатерина ответила, что не умеет читать мысли людей через экран.

"Нужно взять за правило отвечать только тем людям, которые пишут со страниц со своим именем и фото. Потому что п**деть через фейковые аккаунты очень легко, не неся за это никакой ответственности", — написала она позже.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Владимир и Екатерина Остапчуки вместе с маленьким сыном Тимофеем, которые лишь в начале лета уехали в Канаду и обустроились там, снова готовятся к длительному переезду.

Пару обвиняли в рекламной свадьбе. Внимательные подписчики заметили на снимках многочисленные подозрительные детали, в частности, вероятный ценник под фатой и повреждения на платье.

Кроме того, Екатерина и Владимир впервые показали свадебные снимки, сделанные на локации недалеко от Львова.