Дружина Остапчука назвала військову "ухилянткою": деталі скандалу

Дружина українського шоумена Володимира Остапчука Катерина порушила питання мобілізації, але "нарвалася" на бойову медикиню, яка служить добровольцем з 2022 року.

У Threads дружина ведучого написала пост, під яким розгорілася палка дискусія, в процесі якої Катерина назвала військову "ухилянткою".

Остапчук назвала військову "ухилянткою"

"Жінки, які не воюють, не мають права говорити щось про чоловічу мобілізацію. Так само, як і чоловіки не мають право говорити щось про аборти", — написала дружина шоумена.

У коментарях багато українців звернули увагу на те, що чоловік Катерини виїхав у Канаду як багатодітний батько, тому їм не варто коментувати таку чутливу тему, будучи зовсім в іншому становищі.

"А до чого тут слово "багатодітний батько" і ваш чоловік? (Про те що всі тут пишуть). Закон про багатодітних чоловік на даний момент стосується тільки тих, хто має 3-х і більше дітей від одного шлюбу! У вас Тимофій, одна дитина. Те, що Остапчук утримує ще дітей від першого шлюбу, не стосується відстрочки по багатодітності. Бо це його законний обовʼязок, утримувати дітей до їх повноліття. Хай хоч 10 від, буде платити аліменти. Але якщо одна дитина від шлюбу, то чому ж вас дивує що його називають ухилянтом", — написала користувачка під ніком melsea_97.

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Натомість Катерина Остапчук назвала свою співрозмовницю "ухилянткою".

Катерина Остапчук назвала військову "ухилянткою" Фото: Threads

"Ви погано знаєте закон, тому що в резерв плюс у нього відстрочка по багатодітності. Закон не потребує наявності 3 дітей від одного шлюбу, головне, щоб один чоловік утримував трьох дітей. А ви ухилянтка, тому що нічим не відрізняєтеся від чоловіків, як громадянка України, але свій обовʼязок не виконуєте", — написала дружина ведучого.

Відповіді військової довго чекати не довелося.

"Серйозно? Ухилятка, яка служить добровольцем з 2022 року бойовим медиком? Ну ну. Ти я бачу обовʼязок класно свій виконала, с**авшись в Канаду. Тепер язик не повертається таких називати "громадянка України". Військових називаєш ухилянтами, не дивно, що ти там за горизонтом, бо за таке тобі би вже в Украіні по личику твоєму надавали", — відповіла жінка.

Натомість Катерина відповіла, що не має читати думки людей через екран.

"Треба взяти за правило відповідати щось тільки тим людям, які пишуть зі сторінок зі своїм імʼям та фото. Бо пи**іти з фейків дуже легко, не несучи за це ніякої відповідальності", — написала згодом вона.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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