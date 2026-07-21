Після еміграції в Канаду: Остапчуки знову пакують валізи (фото)

Володимир та Катерина Остапчуки разом із маленьким сином Тимофієм, які лише на початку літа виїхали до Канади та облаштували там побут, знову готуються до тривалого переїзду. Цього разу родина планує вирушити до Європи, адже у шоумена запланована робота на закордонних заходах.

Про майбутні зміни у житті блогерка розповіла під час спілкування з підписниками в Instagram (@ostapchukkaterynaa). За словами Катерини, вони вирішили надовго влаштуватися в Іспанії, а згодом відвідати Італію, оскільки у її чоловіка там запланована серія весіль і постійні перельоти були б занадто виснажливими.

Катерина Остапчук розповіла, куди вони планують їхати Фото: Instagram

Дружина ведучого зазначила, що такий формат подорожей сприймається значно легше, хоч еміграція до канадійського Монреаля вже подарувала їй контрастні враження. Поруч із плюсами у вигляді безпеки, чистоти та зручності для дітей, Катерина зіштовхнулася з відсутністю відчуття рідного дому та бюрократичною медициною, де для кожної процедури потрібне окреме направлення від лікаря.

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Блогерка Катерина Остапчук, яка разом із чоловіком Володимиром Остапчуком та сином Тимофієм нещодавно емігрувала до Канади, поділилася своїми враженнями від нового життя за кордоном. Наразі зіркова родина вже облаштувалася в Монреалі, орендувавши будинок та придбавши автомобіль, і повертатися на батьківщину найближчим часом не планує.

Пару звинувачували у рекламному весіллі. Уважні підписники помітили на знімках численні підозрілі деталі, зокрема ймовірний цінник під фатою та пошкодження на сукні.

Крім того, Катерина та Володимир вперше показали весільні кадри, які зробили в розкішній локації біля Львова.