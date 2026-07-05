"Легко прощаюся": дружина Остапчука в Канаді відповіла, чи хоче назад в Україну (фото)
Блогерка Катерина Остапчук, яка разом із чоловіком Володимиром Остапчуком та сином Тимофієм нещодавно емігрувала до Канади, поділилася своїми враженнями від нового життя за кордоном. Наразі зіркова родина вже облаштувалася в Монреалі, орендувавши будинок та придбавши автомобіль, і повертатися на батьківщину найближчим часом не планує.
Днями підписники в Instagram поцікавилися у Катерини, чи не сумує вона за Україною та рідною домівкою. Відповідь блогерки виявилася максимально відвертою та прагматичною. За її словами, вона зовсім не схильна до туги за минулим.
"Мій дім там, де моя родина. За Києвом поки не сумую. Я в цілому не дуже ностальгуюча людина. Легко прощаюся зі старим і відпускаю людей. Монреаль чудовий, я люблю все нове", — зізналася дружина ведучого.
Наразі подружжя повністю зосереджене на інтеграції в нове середовище та забезпеченні комфорту для своєї сім'ї на новому місці.
Остапчуки переїхали в Канаду
Нещодавній переїзд родини Остапчуків до Канади став однією з найбільш обговорюваних тем в українському медіапросторі. Відомий телеведучий Володимир Остапчук разом із дружиною Катериною та сином Тимофієм обрали для постійного проживання Монреаль, де вже розпочали новий етап свого життя з чистий аркуш. Пара оперативно вирішила базові побутові питання: вони орендували комфортний будинок та придбали автомобіль для зручного пересування містом.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Остапчуки після еміграції в Канаду показали будинок і авто за 75 тисяч доларів.
- Пару звинувачували у рекламному весіллі.
Крім того, Катерина та Володимир вперше показали весільні кадри, які зробили в розкішній локації біля Львова.