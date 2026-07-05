"Легко прощаюсь": жена Остапчука в Канаде ответила, хочет ли она вернуться в Украину (фото)

Блогерша Екатерина Остапчук, которая вместе с мужем Владимиром Остапчуком и сыном Тимофеем недавно эмигрировала в Канаду, поделилась своими впечатлениями о новой жизни за границей. В настоящее время звездная семья уже обосновалась в Монреале, сняв дом и купив автомобиль, и возвращаться на родину в ближайшее время не планирует.

На днях подписчики в Instagram поинтересовались у Екатерины, не скучает ли она по Украине и по родному дому. Ответ блогерши оказался максимально откровенным и прагматичным. По её словам, она совершенно не склонна тосковать по прошлому.

Екатерина ответила, хочет ли она в Украину Фото: Instagram

"Мой дом там, где моя семья. По Киеву пока не скучаю. Я в целом не очень ностальгирующий человек. Легко прощаюсь со старым и отпускаю людей. Монреаль замечательный, я люблю всё новое", — призналась супруга ведущего.

В настоящее время супруги полностью сосредоточены на адаптации к новой среде и обеспечении комфорта для своей семьи на новом месте.

Семья Остапчуков переехала в Канаду

Недавний переезд семьи Остапчуков в Канаду стал одной из самых обсуждаемых тем в украинском медиапространстве. Известный телеведущий Владимир Остапчук вместе с женой Екатериной и сыном Тимофеем выбрали для постоянного проживания Монреаль, где уже начали новый этап своей жизни с чистого листа. Пара оперативно решила основные бытовые вопросы: они арендовали уютный дом и приобрели автомобиль для удобного передвижения по городу.

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Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Остапчуки после эмиграции в Канаду продемонстрировали дом и автомобиль стоимостью 75 тысяч долларов.

Пару обвиняли в рекламной свадьбе.

Кроме того, Екатерина и Владимир впервые показали свадебные снимки, сделанные в роскошной локации недалеко от Львова.