Остапчуки после эмиграции в Канаду показали дом и автомобиль за 75 тысяч долларов (фото)

Украинский телеведущий Владимир Остапчук и его жена Екатерина после переезда в Канаду приобрели новый роскошный автомобиль.

Звездная семья теперь владеет Mercedes-Benz GLE стоимостью более 75 тысяч долларов (около 3,5 млн грн). Об этом они рассказали в своих соцсетях.

Где живут Остапчуки в Канаде

"Я, как всегда, с неожиданной новостью: приехали за машиной. У меня были BMW и Range Rover. Теперь — Mercedes. Теперь я могу участвовать в спорах о всех марках!" — отметила Екатерина.

Кроме того, супруги переехали из съемной квартиры в арендованный частный дом в районе Вестмаунт. По словам женщины, дом построен в 1880 году, имеет большую площадь и расположен в хорошем районе.

"Вчера переехали в дом, но оказалось, что здесь всё не так, как у нас, и нужно ждать ещё неделю, пока доставят мебель. Поэтому сегодня мы спали на надувном матрасе… Дом построен в 1880 году. Это немного видно по ремонту. Хотя они и обновили его, но все равно чувствуется, что это не новостройка. Но он огромный и находится в классном районе — Westmount. Я просмотрела все доступные дома, и этот показался лучшим (в рамках нашего бюджета)", — призналась блогерша.

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Новый дом семьи Остапчуков Фото: Instagram

Новый дом Остапчуков Фото: Instagram

Остапчуки купили новую машину Фото: Instagram

Остапчуки эмигрировали в Канаду

Семья ведущего сначала временно поселилась в съемной квартире в Монреале. Екатерина говорила, что вскоре они возьмут машину в аренду и начнут активно искать постоянное жилье. Идеальным вариантом она считает отдельный дом из-за особых прихотей Владимира.

"Учитывая, как Вова переживает из-за соседей, чтобы, не дай Бог, никому не мешать и даже чашку на стол ставить тихо, я в этой квартире долго не выдержу", — рассказывала блогерша.

Кроме того, она рассказала, сколько стоит аренда жилья в Канаде: арендовать дом на месяц можно в среднем за 128 тыс. грн. Но это цена без мебели.

Напомним, что ранее Фокус писал, что:

Екатерина показала, в каком доме она хотела бы жить в Канаде после эмиграции туда.

Остапчуки объявили о переезде в Канаду. Решение далось с трудом, но для этого было несколько причин.

Кроме того, жена ведущего намекнула на вторую беременность на фоне эмиграции с семьёй.