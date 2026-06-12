Остапчуки після еміграції в Канаду показали будинок і авто за 75 тисяч доларів (фото)

Український ведучий Володимир Остапчук та його дружина Катерина після переїзду до Канади придбали новий люксовий автомобіль.

Зіркова родина тепер володіє Mercedes-Benz GLE вартістю понад 75 тисяч доларів (близько 3,5 млн грн). Про це вони розповіли у своїх соцмережах.

Де живуть Остапчуки в Канаді

"Я, як завжди, з рандомною новиною: приїхали на видачу машини. У мене був BMW, Range Rover. Тепер — Mercedes. Можу брати участь у суперечках щодо всіх марок!" — зазначила Катерина.

Також подружжя переїхало з орендованої квартири до орендованого приватного будинку в районі Westmount. За словами жінки, будинок збудований у 1880 році, має велику площу та розташований у хорошому районі.

"Переїхали вчора в будинок, але виявилося, що тут все не так, як у нас, і потрібно чекати ще тиждень на доставку меблів. Тому спали ми сьогодні на надувному матраці… Будинок побудований у 1880 році. Це дещо видно по ремонту. Хоча вони й оновили його, але все одно відчувається, що це не новобудова. Але він величезний і знаходиться в класному районі – Westmount. Я переглянула всі наявні будинки, і цей здався найкращим (у нашому бюджеті)", — зізналася блогерка.

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Новий дім Остапчуків Фото: Instagram

Новий дім Остапчуків Фото: Instagram

Остапчуки купили нове авто Фото: Instagram

Остапчуки емігрували в Канаду

Родина ведучого спершу тимчасово поселилася в орендованій квартирі в Монреалі. Катерина казала, що скоро вони орендують авто та почнуть активно шукати постійне житло. Ідеальним варіантом вона вважає окремий будинок через особливі примхи Володимира.

"З тим, як Вова переймається через сусідів, щоб, не дай Боже, нікому не заважати й навіть чашку на стіл ставити тихо, я в квартирі довго не витримаю", — розповідала блогерка.

Також вона розкрила, скільки вартує оренда житла у Канаді: зняти будинок на місяць можна в середньому за 128 тис. грн. Але це ціна без меблів.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Катерина показала, у якому домі хотіла б жити в Канаді після еміграції туди.

Остапчуки оголосили про переїзд до Канади. Рішення далося важко, але для цього була низка причин.

Крім того, дружина ведучого натякнула на другу вагітність на фоні еміграції з родиною.