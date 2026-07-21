После эмиграции в Канаду: Остапчуки снова пакуют чемоданы (фото)

Владимир и Екатерина Остапчуки вместе с маленьким сыном Тимофеем, которые лишь в начале лета уехали в Канаду и обустроились там, снова готовятся к длительному переезду. На этот раз семья планирует отправиться в Европу, ведь у шоумена запланирована работа на зарубежных мероприятиях.

О предстоящих изменениях в жизни блогерша рассказала во время общения с подписчиками в Instagram (@ostapchukkaterynaa). По словам Екатерины, они решили надолго обосноваться в Испании, а впоследствии посетить Италию, поскольку у её мужа там запланирована серия свадеб, и постоянные перелёты были бы слишком изнурительными.

Екатерина Остапчук рассказала, куда они планируют поехать Фото: Instagram

Жена ведущего отметила, что такой формат путешествий воспринимается гораздо легче, хотя эмиграция в канадский Монреаль уже подарила ей контрастные впечатления. Наряду с плюсами в виде безопасности, чистоты и удобства для детей, Екатерина столкнулась с отсутствием ощущения родного дома и бюрократической системой здравоохранения, где для каждой процедуры требуется отдельное направление от врача.

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Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Блогерша Екатерина Остапчук, которая вместе с мужем Владимиром Остапчуком и сыном Тимофеем недавно эмигрировала в Канаду, поделилась своими впечатлениями о новой жизни за границей. Сейчас звездная семья уже обосновалась в Монреале, сняв дом и купив автомобиль, и возвращаться на родину в ближайшее время не планирует.

Пару обвиняли в рекламной свадьбе. Внимательные подписчики заметили на снимках многочисленные подозрительные детали, в частности, вероятный ценник под фатой и повреждения на платье.

Кроме того, Екатерина и Владимир впервые показали свадебные снимки, сделанные в роскошной локации недалеко от Львова.