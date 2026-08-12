Жены Анатолича и Остапчука пригрозили друг другу компроматом (фото)

Публичная ссора между бывшими друзьями Анатоличем и Остапчуком продолжается. Жены шоуменов делают громкие заявления одна за другой.

Накануне Анатолич рассказал о прекращении общения с Остапчуком якобы из-за его жены. Екатерина же заявила, что это связано с поведением жены Анатолича — пиарщицы Юлы.

Остапчуки и Анатолич поссорились

Избранница Остапчука, с которой тот живёт в Канаде, говорит, что бывший друг её мужа зависит от общественного мнения. Екатерина упрекнула его за позицию в отношении украинцев, выехавших за границу, упомянув общение с кумами Владом Ямой и Светланой Лободой. Более того, жена Остапчука отметила, что Анатолич, который публично осуждает русский язык, якобы в жизни на нём и разговаривает.

"Осуждает всех, кто говорит по-русски, но сам в жизни говорит по-русски. Осуждает всех, кто уехал за границу, но сам ездит к куму в Америку. Публично поддерживает власть, но на самом деле придерживается других взглядов. И таких очень много. Он родную мать продаст, чтобы понравиться людям", — написала Екатерина в своём Telegram-канале.

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Тем временем Юла резко ответила блогерше и заявила, что та намеренно провоцирует публичные конфликты, чтобы привлечь к себе внимание.

"Вот почему у нас нет с тобой ничего общего. И никогда не было. Продолжай позориться и писать свою гадость, выискивая грязь и разбрызгивая пену в своём токсичном блоге. Потому что без с*ачей ты никому не интересна. Сделай в жизни хоть что-нибудь сама, а не за счёт других", — написала пиарщица.

Анатолий Анатолич с женой Фото: Instagram

Угрозы из прошлого

Юла также говорит, что Екатерина имеет доступ к аккаунтам мужа в соцсетях и могла блокировать там людей.

"И да, не Вова всех заблокировал, в том числе и весь мой коллектив, а ты — с его телефона, пока на Вове были наручники, кляп и мешок на голове", — добавила жена Анатолича.

Более того, Юла пригрозила обнародовать подробности из прошлого шоумена: "Но если я расскажу, что было в „пресс-туре“, тебе это не понравится, а пресса будет в восторге". На что Екатерина подчеркнула, что ей всё равно, что было в жизни мужа задолго до неё. Зато она может рассказать, что Анатолич "делал в бассейне".

Владимир Остапчук с женой Фото: instagram.com/vova_ostapchuk/

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