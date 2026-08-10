"Холостяк-15" просочился в сеть еще до премьеры: среди участниц — бывшая жена Остапчука и помощница Никитюк (фото)

В сети разгорелся ажиотаж вокруг 15-го сезона популярного реалити-шоу "Холостяк", главным героем которого стал 38-летний баскетболист и бизнесмен Вячеслав Кравцов. Блогер-сплетник Богдан Беспалов заявил о публикации полного списка вероятных участниц проекта и показал их фото, хотя телеканал СТБ официально этот состав пока не подтверждал.

Известные лица и неожиданные возвращения

Среди самых громких имен, которые назвал блогер, оказалась нотариус и блогер Кристина Горняк — бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука. По словам Беспалова, её появление должно существенно повысить рейтинги и обсуждаемость шоу.

Кристина Горняк с бывшим мужем Владимиром Остапчуком Фото: Instagram

Еще одной яркой претенденткой на сердце "Холостяка" называют Валерию Полянскую — личного менеджера и помощницу Леси Никитюк. Блогер утверждает, что девушка пользуется большой симпатией со стороны съемочной группы и имеет все шансы попасть в финальную пятерку.

Валерия Полянская работает с Лесей Никитюк Фото: Instagram

Также в проекте ожидается возвращение Дианы Зотовой, которая участвовала в предыдущем, 14-м сезоне. По словам Беспалова, она присоединилась к съемкам уже после второй церемонии роз.

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Диана Зотова вернется в шоу "Холостяк" Фото: Instagram

Модели, блогеры и специалисты в различных областях

В список вероятных участниц также вошли девушки из различных сфер деятельности.

Дарья Харитонова — хореограф по латиноамериканским танцам, модель и участница конкурса "Мисс Украина 2025".

Лиза Проценко — модель, также связанная с "Мисс Украина".

Angel Lia, Анна Мишак и Виктория Хилюк — модели с опытом съёмок для брендовых кампаний.

Татьяна Бевз — директор по маркетингу, которая намекнула на своё участие постом о "радикальных изменениях в жизни".

Мария Захватова — судья по воздушным и пилонным дисциплинам и основательница собственной студии.

Екатерина — специалистка по PR и коммуникациям.

Electro_diva_ — автоблогер, специализирующаяся на обзорах автомобилей.

Любовь — когнитивно-поведенческий психолог.

Lisa Muse (Елизавета) — блогерша, ведущая страницу о саморазвитии, дисциплине и здоровом образе жизни.

Дарья Дандюк — студентка медицинского университета.

Мария — инстаграм-блогерша.

За кулисами съемок и что известно о "Холостяке"

Съемки юбилейного сезона начались в июле в Киеве и сразу же столкнулись с форс-мажорными обстоятельствами. Из-за аномальной жары в 37 градусов, а затем внезапного ливня со шквальным ветром, съёмочный процесс первой вечеринки пришлось временно приостановить, а сама съёмка длилась более суток.

Главный герой сезона — бывший капитан сборной Украины по баскетболу Вячеслав Кравцов. В настоящее время он занимается бизнесом в сфере морской логистики и ресторанного рынка. Спортсмен разведён и воспитывает дочь Мелиссу.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В сеть просочились первые фото и видео нового "Холостяка".

Где сейчас находятся главные герои шоу предыдущих сезонов.

Кроме того, избранница "Холостяка" в 14-м сезоне призналась, что сожалеет о победе.