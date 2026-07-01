"Ждем новых мемов": в сеть просочились первые фото и видео нового "Холостяка" (фото)

В Украине официально начались съемки долгожданного 15-го сезона популярного романтического реалити-шоу "Холостяк". Неизменный ведущий проекта Григорий Решетник и главный герой уже опубликовали первые кадры со съемочной площадки, заинтриговав поклонников.

О начале работы над проектом сообщил телеведущий Григорий Решетник на своей странице в Threads (@grisha_reshetnik), опубликовав совместные фото с новым холостяком, которым стал известный украинский баскетболист Вячеслав Кравцов.

Съемки шоу "Холостяк" Фото: Threads

"15-й сезон. В путь", — лаконично подписал публикацию ведущий.

Судя по кадрам, съемки первой вечеринки проходят в загородном комплексе. Главный герой появился в стильном светлом костюме с жилетом оверсайз, а Григорий Решетник выбрал классический темный смокинг.

Информация от очевидцев

В то же время в сети уже появляются первые эксклюзивные кадры от очевидцев происходящего. Пользовательница с ником @you.rstsk поделилась в соцсетях снимками белого лимузина Hummer, на котором участницы обычно эффектно приезжают на первую встречу.

Відео дня

Первые эксклюзивные кадры от очевидцев Фото: Threads

"Нахожусь на съемках шоу "Холостяк", а вы там как?", — прокомментировала девушка свои фото, подтвердив, что съемки шоу уже в самом разгаре.

Участница шоу "Холостяк 15" Фото: Threads

Новый сезон "Холостяка"

"Холостяк" 15-го сезона Вячеслав Кравцов — профессиональный баскетболист, который уже более 10 лет является ключевым игроком и лидером сборной Украины. По многим статистическим показателям он занимает лидирующие позиции, а его карьера включает выступления в НБА и топ-клубах Евролиги.

Известно, что три года назад его семья распалась. У спортсмена есть дочь, которой он уделяет много внимания.

Напомним, ранее "Фокус" писал :

Кроме того, избранница "Холостяка" в 14-м сезоне призналась, что сожалеет о победе.