"Чекаємо нові меми": в мережу злили перші фото і відео нового "Холостяка" (фото)

В Україні офіційно розпочалися зйомки довгоочікуваного 15-го сезону популярного романтичного реаліті-шоу "Холостяк". Незмінний ведучий проєкту Григорій Решетнік та головний герой уже зробили перші кадри зі знімального майданчика, заінтригувавши прихильників.

Про початок роботи над проєктом повідомив телеведучий Григорій Решетнік на своїй сторінці в Threads (@grisha_reshetnik), опублікувавши спільні фото з новим холостяком, яким став відомий український баскетболіст В'ячеслав Кравцов.

Зйомки "Холостяка" Фото: Threads

"15-й сезон. Полетіли", — лаконічно підписав публікацію ведучий.

Судячи з кадрів, зйомки першої вечірки проходять у заміському комплексі. Головний герой постав у стильному світлому костюмі з жилетом оверсайз, а Григорій Решетнік обрав класичний темний смокінг.

Злив від очевидців

Водночас у мережі вже з'являються перші ексклюзивні кадри від очевидців процесу. Користувачка з нікнеймом @you.rstsk поділилася у соцмережах знімками білого лімузина Hummer, на якому учасниці зазвичай ефектно приїжджають на першу зустріч.

Відео дня

Перші ексклюзивні кадри від очевидців Фото: Threads

"Знаходжусь на зйомках холостяка, а ви там шо?", — прокоментувала дівчина свої фото, підтвердивши, що процес створення шоу вже у самому розпалі.

Учасниця на "Холостяк 15" Фото: Threads

Новий сезон "Холостяка"

"Холостяк" 15 сезону В'ячеслав Кравцов — професійний баскетболіст, який понад 10 років є ключовим гравцем і лідером збірної України. За багатьма статистичними показниками він займає провідні позиції, а його кар’єра включає виступи в NBA та топових клубах Євроліги.

Відомо, що три роки тому його сім’я розпалася. У спортсмена є донька, якій він приділяє багато уваги.

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Крім того, обраниця "Холостяка" в 14 сезоні зізналася, що шкодує про перемогу.