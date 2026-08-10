"Холостяк-15" злили до прем'єри: серед учасниць — ексдружина Остапчука та помічниця Нікітюк (фото)

У мережі розгорівся інтерес довкола 15-го сезону популярного реаліті-шоу "Холостяк", головним героєм якого став 38-річний баскетболіст і бізнесмен В'ячеслав Кравцов. Блогер-плітка Богдан Беспалов заявив про злив повного списку ймовірних учасниць проєкту та показав їхні фото, хоча телеканал СТБ офіційно цей склад поки не підтверджував.

Відомі обличчя та несподівані повернення

Серед найгучніших імен, які назвав блогер, виявилася нотаріуска й блогерка Христина Горняк — колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука. За словами Беспалова, її поява має суттєво підняти рейтинги та обговорюваність шоу.

Христина Горняк з колишнім чоловіком Володимиром Остапчуком Фото: Instagram

Ще однією яскравую претенденткою на серце "Холостяка" називають Валерію Полянську — особисту менеджерку й помічницю Лесі Нікітюк. Блогер стверджує, що дівчина має велику симпатію з боку знімальної групи та володіє всіма шансами потрапити до фінальної п'ятірки.

Валерія Полянська працює з Лесею Нікітюк Фото: Instagram

Також у проєкті очікується повернення Діани Зотової, яка брала участь у попередньому, 14-му сезоні. За твердженням Беспалова, вона долучилася до зйомок вже після другої церемонії троянд.

Відео дня

Діана Зотова повернеться на "Холостяк" Фото: Instagram

Моделі, блогерки та фахівчині різних галузей

До списку ймовірних учасниць також увійшли дівчата з різних сфер діяльності.

Дар'я Харитонова — хореографиня латиноамериканських танців, модель та учасниця конкурсу "Міс Україна 2025".

Ліза Проценко — модель, яка також має стосунок до "Міс Україна".

Angel Lia, Анна Мишак та Вікторія Хилюк — моделі з досвідом зйомок для брендових кампаній.

Тетяна Бевз — директорка з маркетингу, яка натякнула на участь дописом про "радикальні зміни в житті".

Марія Захватова — суддя з повітряних та пілонних дисциплін й засновниця власної студії.

Катерина — спеціалістка з PR та комунікацій.

Electro_diva_ — автоблогерка, яка спеціалізується на оглядах машин.

Любов — когнітивно-поведінкова психологиня.

Lisa Muse (Єлизавета) — блогерка, яка веде сторінку про саморозвиток, дисципліну та здоровий спосіб життя.

Дар'я Дандюк — студентка медичного університету.

Марія — інстаграм-блогерка.

Закулісся зйомок та що відомо про "Холостяка"

Зйомки ювілейного сезону розпочалися в липні у Києві та відразу стартували з форс-мажорів. Через аномальну спеку у 37 градусів, а згодом раптову зливу зі шквальним вітром, знімальний процес першої вечірки довелося тимчасово призупинити, а сама зйомка тривала понад добу.

Головний герой сезону — колишній капітан збірної України з баскетболу В'ячеслав Кравцов. Наразі він займається бізнесом у сфері морської логістики та ресторанного ринку. Спортсмен розлучений і виховує доньку Мелісу.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У мережу злили перші фото і відео нового "Холостяка".

Де зараз головні герої шоу попередніх сезонів.

Крім того, обраниця "Холостяка" в 14 сезоні зізналася, що шкодує про перемогу.