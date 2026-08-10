Остапчук и Анатолич публично поссорились: их жены вступились (фото)

Звездные семьи Остапчуков и Анатолича всерьез поссорились. Юла даже назвала Екатерину "прицепом", на что та не осталась без ответа.

Всё началось с того, что Анатолич неожиданно заговорил о прекращении их многолетней дружбы. Фокус рассказывает, что известно об этом скандале.

Анатолич и Остапчук поссорились

Анатолич признался, что его коллега и близкий друг заблокировал его в соцсетях. Личной ссоры между ними, по-видимому, не было, поэтому шоумен предположил, что причиной могла стать жена Остапчука, с которой он сейчас живет в Канаде.

Между тем Екатерина утверждает, что прекращение общения связано с женой Анатолича — пиарщицей Юлой. К тому же возлюбленная Остапчука в ответ на заявления Анатолича о тех, кто уехал за границу, напомнила о его общении с кумой Светланой Лободой и Владом Ямой, которые не живут в Украине.

Відео дня

"Пришло время защитить себя. Владимир Остапчук не общается с Анатоличем из-за его жены Юлы. Ведь именно Вова заблокировал Анатолича. Зачем всё перекручивать? Ну и фраза Анатолича о том, что всех, кто уехал, не нужно втягивать в украинское инфополе — отвратительна. Не втягивай тогда свою куму Лободу, ведь за ней больше историй, чем за нами. И не езди в гости к Яме в Америку", — написала Екатерина.

Анатолич и Остапчук поссорились Фото: Instagram

Тем временем Юла назвала Екатерину "прицепом Вови".

"С тобой лично никто не дружил. Ты всегда была прицепом у Вови. Мы дружили с Вовой ещё за две жены до тебя. Так что свою искренность засунь себе в одно место. А комментировать Лободу или Яму — не твоё собачье дело. Гуд бай, или как там по-канадски", — написала жена Анатолича.

Ответ Юлы Фото: Instagram

Екатерина в ответ заявила, что не хотела публично рассказывать о причинах разрыва дружбы из-за "уважения к тому, что когда-то они были близки, часто бывали друг у друга в гостях и даже вместе отмечали семейные церковные праздники".

"Мы перестали общаться именно из-за них, из-за лицемерия. Но люди почему-то не уважают дружбу, даже если она закончилась. Толь, мы все знаем, что ты все последние годы сидишь на двух стульях. Мне есть о чём рассказать", — заявила жена Остапчука.

Екатерина говорит, что никогда не обсуждает людей публично, а лишь отвечает на нападки в свой адрес. А что касается упрека о "прицепе Вовы", женщина ответила, что до встречи с Остапчуком у неё была половина подписчиков, а Юла в своём профиле пишет, что является женой Анатолича.

Реакции Остапчука и Анатолича

Тем временем Владимир Остапчук поддержал свою жену.

"По-прежнему считаю, что не стоит обращать внимание на людей из прошлого, которые провоцируют. У Кати ещё осталось впечатление, что существует справедливость и что людям можно что-то доказать. Я в шоу-бизнесе более 15 лет и уже давно понял, что к чему. Грубо говоря, мне по**ать, что говорят обо мне некоторые коллеги. Я давно уже не так популярен, как раньше. Расслабьтесь", — написал ведущий.

А Анатолич, в ответ на просьбу пользователей сети прокомментировать заявления бывших друзей, ответил в Threads довольно лаконично и резко: "Н*х мне это нужно?".

Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Жена украинского шоумена Владимира Остапчука Екатерина подняла вопрос о мобилизации, но "нарвалась" на военного медика.

Пару обвиняли в рекламной свадьбе. Внимательные подписчики заметили на снимках многочисленные подозрительные детали, в частности, вероятный ценник под фатой и повреждения на платье.

Кроме того, Екатерина и Владимир впервые показали свадебные снимки, сделанные на локации недалеко от Львова.