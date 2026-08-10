Остапчук та Анатоліч публічно посварилися: їхні дружини вступилися (фото)

Зіркові родини Остапчуків та Анатоліча всерйоз поскандалили. Юла навіть назвала Катерину "причепом", на що друга не змовчала.

Усе почалося з того, що Анатоліч несподівано заговорив про припинення їхньої багаторічної дружби. Фокус розповідає, що відомо про скандал.

Анатоліч та Остапчук посварилися

Анатоліч зізнався, що колега та близький друг заблокував його в соцмережах. Особистої сварки між ними начебто не було, тому шоумен припустив, що причиною могла стати дружина Остапчука, з якою він наразі живе в Канаді.

Тим часом Катерина каже, що припинення спілкування пов’язане з дружиною Анатоліча — піарницею Юлою. До того ж, обраниця Остапчука на заяви Анатоліча про тих, хто виїхав за кордон, нагадала про його спілкування з кумою Світланою Лободою та Владом Ямою, які не живуть в Україні.

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"Настав час захистити себе. Володимир Остапчук не спілкується з Анатолічем через його дружину Юлу. Бо саме Вова заблокував Анатоліча. Навіщо все перекручувати? Ну і фраза Анатоліча про те, що всіх, хто виїхав, не треба тягнути в українське інфополе — огидна. Не тягни тоді свою куму Лободу, бо за нею більше історій, ніж за нами. І не їзди в гості до Ями в Америку", — написала Катерина.

Анатоліч та Остапчук посварилися Фото: Instagram

Тим часом Юла назвала Катерину "причепом Вови".

"З тобою особисто ніхто не дружив. Ти завжди була причепом Вови. Ми дружили з Вовою ще дві дружини назад до тебе. Тому свою щирість засунь в одне місце. А коментувати Лободу чи Яму не твоє собаче діло. Гуд бай, чи як там на канадському", — написала дружина Анатоліча.

Відповідь Юли Фото: Instagram

Катерина на це заявила, що не хотіла публічно розповідати про причини розриву дружби через "повагу до того, що колись вони були близькими та вхожими в будинки одне одного й навіть разом святкували сімейні церковні свята".

"Спілкуватися ми припинили саме через них, через лицемірство. Але в людей чомусь немає поваги до дружби, навіть якщо вона закінчилася. Толь, ми всі знаємо, що ти сидиш на двох стільцях усі останні роки. Мені є багато чого розповісти", — заявила дружина Остапчука.

Катерина каже, що перша ніколи не обговорює людей публічно, а лише відповідає на нападки в її бік. А щодо закиду про "причеп Вови" жінка відповіла, що мала половину підписників до зустрічі з Остапчуком, а Юла в профілі пише, що є дружиною Анатоліча.

Реакції Остапчука та Анатоліча

Тим часом Володимир Остапчук підтримав дружину.

"Продовжую вважати, що не треба звертати увагу на людей із минулого, які провокують. У Каті ще є враження, що існує справедливість і що можна щось довести людям. Я в шоубізнесі понад 15 років і вже давно зрозумів, що і як. Грубо кажучи, мені по**ать, що говорять про мене деякі колеги. Я давно не такий популярний, як був. Розслабтеся", — написав ведучий.

А Анатоліч на прохання користувачів мережі відреагувати на заяви колишніх друзів відповів у Threads доволі лаконічно та різко: "Та н*х воно мені треба?".

Фото: Instagram

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