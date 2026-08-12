Дружини Анатоліча та Остапчука пригрозили компроматом одна одній (фото)
Публічна сварка між колишніми друзями Анатолічем та Остапчуком продовжується. Дружини шоуменів роблять гучні заяви одна за одною.
Напередодні Анатоліч розповів про припинення спілкування з Остапчуком начебто через його дружину. Катерина ж заявила, що це пов’язано з поведінкою дружини Анатоліча — піарниці Юли.
Остапчуки та Анатоліч посварилися
Обраниця Остапчука, з якою той живе в Канаді, каже, що колишній друг чоловіка залежить від громадської думки. Катерина дорікнула йому за позицію щодо українців, які виїхали за кордон, згадавши спілкування з кумами Владом Ямою та Світланою Лободою. Ба більше, дружина Остапчука зазначила, що Анатоліч, який засуджує російську мову публічно, начебто в житті нею і розмовляє.
"Засуджує всіх, хто говорить російською, але сам говорить російською в житті. Засуджує всіх, хто виїхав закордон, але сам їздить до кума в Америку. Публічно підтримує владу, але має інші погляди в реалі. І такого дуже багато. Він матір рідну продасть, щоб подобатися людям", — написала Катерина у своєму Telegram-каналі.
Тим часом Юла різко відповіла блогерці та заявила, що та навмисно провокує публічні конфлікти, аби привертати увагу до себе.
"Ось тому у нас немає нічого спільного з тобою. І ніколи не було. Продовжуй ганьбитися і писати далі свою гидоту, вишукуючи бруд і розбризкуючи піною у своєму токсичному блозі. Бо без с*ачів ти нікому не цікава. Зроби в житті хоч щось сама, а не за рахунок інших", — написала піарниця.
Погрози з минулого
Юла також каже, що Катерина має доступ до акаунтів чоловіка у соцмережах та могла блокувати там людей.
"І так, не Вова всіх заблокував, в тому числі і весь мій колектив, а ти з його телефону, поки на Вові були наручники, кляп і мішок на голові", — додала дружина Анатоліча.
Ба більше, Юла пригрозила винести на публіку деталі з минулого шоумена: "Але якщо я розкажу, що було в "престурі", тобі не сподобається, а преса буде в захваті". На що Катерина наголосила, що їй все одно, що було в житті чоловіка задовго до неї. Натомість вона може розповісти, що Анатоліч "робив у басейні".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
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