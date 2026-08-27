"С первой попытки": жена Остапчука раскрыла подробности беременности (фото)

Супруга украинского телеведущего Владимира Остапчука раскрыла срок своей беременности после эмиграции в Канаду.

Екатерина беременна во второй раз после рождения сына Тимофея в конце 2024 года. Женщина призналась в Instagram, что находится на 15-й неделе.

Жена Остапчука беременна

Блогерша рассказала, что они с мужем планировали второго ребенка, но решили, что если удастся забеременеть с первого раза, то это "судьба", а если нет, то пришлось бы отложить эту идею на год.

"На самом деле мне было трудно сознательно решиться на второго ребенка именно сейчас, поэтому мы с Вовой договорились, что попробуем только один раз (один месяц), и если получится с первой попытки, значит, так и должно быть, и это судьба, а если не получится, то мы отложим эту идею на год. Как видите, получилось", — отметила Екатерина.

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Жена и сын Остапчука Фото: Instagram

Вторая беременность, по словам Екатерины, отличается от первой. Молодую маму мучает токсикоз.

"Кстати, у меня до сих пор токсикоз, но я почему-то забыла, как это было весело во время первой беременности. Если бы помнила, возможно, не решилась бы так быстро забеременеть снова. Но в целом на этот раз всё совсем не так, как было в первый раз", — написала супруга шоумена.

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