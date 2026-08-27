"З першої спроби": дружина Остапчука розкрила деталі вагітності (фото)

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука розсекретила термін своєї вагітності після еміграції до Канади.

Катерина вагітна вдруге після народження сина Тимофія наприкінці 2024 року. Жінка в Instagram зізналася, що перебуває на 15-му тижні.

Дружина Остапчука вагітна

Блогерка розкрила, що вони з чоловіком планували другу дитину, але вирішили, що якщо вдасться завагітніти з першого разу, то "доля", а якщо ні, то треба було би відкласти цю ідею на рік.

"Насправді мені було важко свідомо піти на другу дитину просто зараз, тому ми з Вовою домовилися, що спробуємо лише один раз (один місяць) і якщо вийде з першої спроби, значить так треба і це доля, а якщо не вийде, то ми відкладемо цю ідею на рік. Як бачите, вийшло", — зазначила Катерина.

Відео дня

Дружина та син Остапчука Фото: Instagram

Друга вагітність, за словами Катерини, відрізняється від першої. Молоду маму мучить токсикоз.

"До речі, токсикоз у мене досі, але я чомусь забула, як це було весело в першу вагітність. Якби пам’ятала, можливо, не була б такою сміливою вагітніти так швидко знову. Та загалом цього разу все взагалі не так, як було першого", — написала дружина шоумена.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Телеведучий Володимир Остапчук та його третя дружина Катерина оголосили новину про поповнення у своїй родині.

Публічна сварка між колишніми друзями Анатолічем та Остапчуком набула публічного формату.

Дружина українського шоумена порушила питання мобілізації, але "нарвалася" на бойову медикиню.