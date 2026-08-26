Остапчуки після еміграції в Канаду оголосили про вагітність (відео)

Телеведучий Володимир Остапчук та його третя дружина Катерина оголосили новину про поповнення у своїй родині.

В Instagram подружжя після еміграції до Канади опублікувало відео, на якому можна побачити округлий живіт жінки та їхнього сина Тимофія.

Дружина Остапчука вагітна

Зіркова родина опублікувала зворушливий ролик. На ньому вони позували на природі зі знімками УЗД. А Катерина показала вже помітно округлий животик.

"+1. Наша благословенна маленька родина", — підписали вони відео.

Для Катерини ця дитина буде другою, а для шоумена — четвертою.

Особисте Остапчука

Раніше шоумен був одружений з Оленою Войченко. Перша дружина Володимира за 13 років шлюбу народила від нього двох дітей: Емілію та Евана-Олександра. Ще два роки ведучий був у шлюбі з Христиною Горняк, з якою досі не може поділити спільне майно.

Відео дня

А Катерина стала третьою дружиною ведучого. Вони одружилися таємно, офіційно повідомивши про це в березні 2024 року. Згодом у пари народився син Тимофій.

Володимир Остапчук з дружиною Фото: instagram.com/vova_ostapchuk/

Про рішення переїхати в Канаду Остапчуки оголосили у квітні. Сім'я живе в Монреалі, де Тимофій вже пішов у місцевий дитячий садочок.

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