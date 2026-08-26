Остапчуки после эмиграции в Канаду объявили о беременности (видео)

Телеведущий Владимир Остапчук и его третья жена Екатерина объявили о пополнении в своей семье.

В Instagram супруги после эмиграции в Канаду опубликовали видео, на котором можно увидеть округлый живот женщины и их сына Тимофея.

Жена Остапчука беременна

Звёздная семья опубликовала трогательный ролик. В нём они позировали на природе со снимками УЗИ. А Екатерина продемонстрировала уже заметно округлившийся животик.

"+1. Наша благословенная маленькая семья", — подписали они видео.

Для Екатерины этот ребёнок станет вторым, а для шоумена — четвёртым.

Личное Остапчука

Ранее шоумен был женат на Елене Войченко. Первая жена Владимира за 13 лет брака родила от него двоих детей: Эмилию и Эвана-Александра. Ещё два года ведущий прожил в браке с Христиной Горняк, с которой до сих пор не может разделить совместное имущество.

Відео дня

А Екатерина стала третьей женой ведущего. Они поженились тайно, официально объявив об этом в марте 2024 года. Впоследствии у пары родился сын Тимофей.

Владимир Остапчук с женой Фото: instagram.com/vova_ostapchuk/

О решении переехать в Канаду Остапчуки объявили в апреле. Семья живет в Монреале, где Тимофей уже пошел в местный детский сад.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Публичная ссора между бывшими друзьями Анатоличем и Остапчуком приобрела широкую огласку.

Жена украинского шоумена подняла вопрос о мобилизации, но "нарвалась" на военного медика.

Пару обвинили в рекламной свадьбе. Подписчики заметили на снимках подозрительные детали, в частности, вероятный ценник под фатой.