"Это вопрос авторства и этики": Наталку Денисенко обвинили в плагиате дизайна украшения
Актрису Наталку Денисенко обвинила в плагиате дизайна украшения основательница бренда Nadiia World Надежда Шаповал. По её словам, венок, в котором Денисенко появилась на открытии Одесского международного кинофестиваля, повторяет дизайн их восковой тиары.
Об этом сама Шаповал сообщила в Threads.
Дизайнер отметила, что накануне фестиваля Денисенко обращалась к бренду с просьбой предоставить украшение для образа, но получила отказ.
"После этого было приобретено другое украшение и воссоздан наш дизайн. Для меня это не вопрос конкуренции. Это вопрос авторства и этики", — написала Шаповал.
Денисенко ответила на обвинения и пояснила, что не стала покупать украшение за 8 тысяч гривен ради одного выхода. По её словам, позже бренд предложил подарить ей венок, однако на тот момент она уже заказала другое украшение, использовав фотографии работ бренда в качестве образца.
"Я не собиралась копировать вашу работу, присваивать себе авторство или использовать её в коммерческих целях — венок был создан исключительно для одного мероприятия. Вы знали об этом", — отметила актриса.
Денисенко также заявила, что предупреждала Шаповал о том, что другая мастерица изготовит похожее украшение. Она утверждает, что у неё есть скриншот переписки с разрешением, однако не показала его.
Напомним, что "Фокус" ранее писал, что:
- Украинская актриса Наталка Денисенко и её жених, модель и бизнесмен Юрий Савранский, планируют заключить брачный договор, чтобы позаботиться о безопасности своих детей.
- Ее бывший муж, актер и ветеран войны Андрей Фединчик, отреагировал на помолвку Наталки Денисенко, с которой они вместе воспитывают сына.