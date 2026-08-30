"Это вопрос авторства и этики": Наталку Денисенко обвинили в плагиате дизайна украшения

Актрису Наталку Денисенко обвинила в плагиате дизайна украшения основательница бренда Nadiia World Надежда Шаповал. По её словам, венок, в котором Денисенко появилась на открытии Одесского международного кинофестиваля, повторяет дизайн их восковой тиары.

Об этом сама Шаповал сообщила в Threads.

Дизайнер отметила, что накануне фестиваля Денисенко обращалась к бренду с просьбой предоставить украшение для образа, но получила отказ.

"После этого было приобретено другое украшение и воссоздан наш дизайн. Для меня это не вопрос конкуренции. Это вопрос авторства и этики", — написала Шаповал.

Венок от дизайнера

Денисенко ответила на обвинения и пояснила, что не стала покупать украшение за 8 тысяч гривен ради одного выхода. По её словам, позже бренд предложил подарить ей венок, однако на тот момент она уже заказала другое украшение, использовав фотографии работ бренда в качестве образца.

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История Натальи Денисенко Фото: Скриншот

"Я не собиралась копировать вашу работу, присваивать себе авторство или использовать её в коммерческих целях — венок был создан исключительно для одного мероприятия. Вы знали об этом", — отметила актриса.

Денисенко также заявила, что предупреждала Шаповал о том, что другая мастерица изготовит похожее украшение. Она утверждает, что у неё есть скриншот переписки с разрешением, однако не показала его.

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