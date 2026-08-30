"Це питання авторства й етики": Наталку Денисенко звинуватили у плагіаті дизайну прикраси

Акторку Наталку Денисенко звинуватила у плагіаті дизайну прикраси засновниця бренду Nadiia World Надія Шаповал. За її словами, вінок, у якому Денисенко з’явилася на відкритті Одеського міжнародного кінофестивалю, повторює дизайн їхньої воскової тіари.

Про це сама Шаповал повідомила у Threads.

Дизайнерка зазначила, що напередодні фестивалю Денисенко зверталася до бренду з проханням надати прикрасу для образу, але отримала відмову.

“Після цього була придбана інша прикраса й відтворений наш дизайн. Для мене це не питання конкуренції. Це питання авторства й етики”, — написала Шаповал.

Вінок дизайнерки

Денисенко відповіла на звинувачення та пояснила, що не стала купувати прикрасу за 8 тисяч гривень заради одного виходу. За її словами, пізніше бренд запропонував подарувати їй вінок, однак на той момент вона вже замовила іншу прикрасу, використавши фотографії роботи бренду як референс.

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Історія Наталки Денисенко Фото: Скриншот

“Я не мала наміру копіювати вашу роботу, привласнювати авторство чи використовувати її комерційно, вінок був створений виключно для однієї події. Ви знали про це”, — зауважила акторка.

Денисенко також заявила, що попереджала Шаповал про те, що інша майстриня виготовить схожу прикрасу. Вона стверджує, що має скріншот переписки з дозволом, однак не показала його.

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