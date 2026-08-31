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1 сентября — День знаний: поздравления своими словами, открытки, картинки и забавные фото
Осень традиционно начинается с одного из самых важных праздников для всех, кто учится или преподаёт, — Дня знаний. 1 сентября — это не только начало нового учебного года, но и время искренних пожеланий, добродушного юмора и вдохновения на предстоящие девять месяцев.
Чтобы облегчить вам поиск нужных слов, мы собрали подборку душевных и забавных поздравлений, которые отлично подойдут для личных сообщений, постов в соцсетях или для подписи на праздничной открытке.
Искренние и теплые поздравления своими словами
- Детям и школьникам: С 1 сентября! Желаю, чтобы этот учебный год был лёгким, интересным и полным ярких открытий. Пусть каждый день в дневнике появляются только высокие оценки, а рядом всегда будут верные друзья и поддерживающие учителя. Спрашивай, исследуй, мечтай и иди к своей цели!
- Учителям: Уважаемые педагоги, поздравляем вас с Днём знаний! Спасибо за ваш неутомимый труд, выдержку, терпение и большое сердце. Желаем послушных и любознательных учеников, понимания со стороны родителей, творческого вдохновения и, самое главное, крепкого здоровья и гармонии.
- Родителям: С началом нового учебного года! Желаем вам железных нервов, безграничного терпения и моря поводов для гордости за своих детей. Пусть выполнение домашних заданий проходит быстро, спокойно и без слёз!
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С юмором: забавные поздравления для друзей и одноклассников
- Поздравляю с 1 сентября! Желаю, чтобы будильник по утрам звонил тише, кофе действовал быстрее, а учителя забывали проверять именно то домашнее задание, которое ты не сделал. Держись, лето обязательно вернётся!
- С Днём знаний! Пусть этот год пролетит так же быстро, как летние каникулы, а на уроках будет столько же интересного, сколько в ленте TikTok.
- Поздравляю! Желаю найти идеальный баланс между "надо учиться" и "хочу спать". Пусть контрольные проходят на одном дыхании, а выходные наступают мгновенно!
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Часть школьных учебников в Украине не успеют напечатать и доставить к началу учебного года из-за российских ударов по складам, где сгорели уже готовые учебники.
- Подростки, которые завели первый аккаунт в соцсетях в 11–12 лет, к восьмому классу ощутимо отставали от сверстников, которые подождали хотя бы до 14 лет.
Кроме того, в Киеве каждая школа самостоятельно будет решать, проводить ли праздничную линейку 1 сентября, а также выбирать её формат, время и место.