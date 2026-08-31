1 сентября — День знаний: поздравления своими словами, открытки, картинки и забавные фото

Осень традиционно начинается с одного из самых важных праздников для всех, кто учится или преподаёт, — Дня знаний. 1 сентября — это не только начало нового учебного года, но и время искренних пожеланий, добродушного юмора и вдохновения на предстоящие девять месяцев.

Чтобы облегчить вам поиск нужных слов, мы собрали подборку душевных и забавных поздравлений, которые отлично подойдут для личных сообщений, постов в соцсетях или для подписи на праздничной открытке.

Искренние и теплые поздравления своими словами

Детям и школьникам: С 1 сентября! Желаю, чтобы этот учебный год был лёгким, интересным и полным ярких открытий. Пусть каждый день в дневнике появляются только высокие оценки, а рядом всегда будут верные друзья и поддерживающие учителя. Спрашивай, исследуй, мечтай и иди к своей цели!

С 1 сентября! Желаю, чтобы этот учебный год был лёгким, интересным и полным ярких открытий. Пусть каждый день в дневнике появляются только высокие оценки, а рядом всегда будут верные друзья и поддерживающие учителя. Спрашивай, исследуй, мечтай и иди к своей цели! Учителям: Уважаемые педагоги, поздравляем вас с Днём знаний! Спасибо за ваш неутомимый труд, выдержку, терпение и большое сердце. Желаем послушных и любознательных учеников, понимания со стороны родителей, творческого вдохновения и, самое главное, крепкого здоровья и гармонии.

Уважаемые педагоги, поздравляем вас с Днём знаний! Спасибо за ваш неутомимый труд, выдержку, терпение и большое сердце. Желаем послушных и любознательных учеников, понимания со стороны родителей, творческого вдохновения и, самое главное, крепкого здоровья и гармонии. Родителям: С началом нового учебного года! Желаем вам железных нервов, безграничного терпения и моря поводов для гордости за своих детей. Пусть выполнение домашних заданий проходит быстро, спокойно и без слёз!

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Красивая поздравительная открытка ко 1 сентября Фото: Pinterest Нежное поздравление с Первым сентября и Днём знаний Фото: Pinterest Поздравления для родителей и первоклассников Фото: Pinterest Оригинальное поздравление с 1 сентября Фото: Pinterest Открытка к 1 сентября для школьников Фото: Pinterest Поздравление с новым учебным годом Фото: Pinterest Патриотическая открытка, посвящённая 1 сентября и Дню знаний Фото: Pinterest

С юмором: забавные поздравления для друзей и одноклассников

Поздравляю с 1 сентября! Желаю, чтобы будильник по утрам звонил тише, кофе действовал быстрее, а учителя забывали проверять именно то домашнее задание, которое ты не сделал. Держись, лето обязательно вернётся!

С Днём знаний! Пусть этот год пролетит так же быстро, как летние каникулы, а на уроках будет столько же интересного, сколько в ленте TikTok.

Поздравляю! Желаю найти идеальный баланс между "надо учиться" и "хочу спать". Пусть контрольные проходят на одном дыхании, а выходные наступают мгновенно!

Два типа детей перед началом учебного года Фото: из открытых источников Главное желание каждого школьника и студента на 1 сентября Фото: из открытых источников Мем о сборе денег на шторы в школе Фото: из открытых источников Первый урок после трёхмесячных каникул Фото: из открытых источников

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Часть школьных учебников в Украине не успеют напечатать и доставить к началу учебного года из-за российских ударов по складам, где сгорели уже готовые учебники.

Подростки, которые завели первый аккаунт в соцсетях в 11–12 лет, к восьмому классу ощутимо отставали от сверстников, которые подождали хотя бы до 14 лет.

Кроме того, в Киеве каждая школа самостоятельно будет решать, проводить ли праздничную линейку 1 сентября, а также выбирать её формат, время и место.